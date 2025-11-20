Naši Portali
JAKA PROMJENA VREMENA

FOTO Snijeg će padati danima?! Bit će ga i na moru, pogledajte što nam se sprema

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell, Yr.no
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
20.11.2025.
u 07:35

Subota će biti vjetrovita, dojam će biti pravi zimski. Na kopnu će padati snijeg, s tim da koja pahulja uz jaku i olujnu buru može stići i do same obale

Prvi dio četvrtka donosi više sunčanih razdoblja, dok će magla mjestimice prekrivati kopnene krajeve tijekom jutra. Već od ranih prijepodnevnih sati kiša će se pojaviti na Jadranu i područjima uz more, a ponegdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom te obilnija oborina. Središnji dijelovi Hrvatske, uključujući Zagreb, dan će započeti promjenjivom naoblakom, dok se prema poslijepodnevu očekuje jače naoblačenje i sve češća pojava kiše, osobito u večernjim satima. Temperature u Zagrebu neće prelaziti 8 °C, a slične vrijednosti očekuju se i u ostalim kontinentalnim krajevima, gdje će najviša dnevna temperatura biti između 7 i 12 °C.
Na istoku zemlje, nakon mirnijeg prijepodneva, od sredine dana također raste vjerojatnost za kišu, dok će u Gorskoj Hrvatskoj puhati umjeren jugozapadni vjetar koji će navečer okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. U tim predjelima također su moguće kraće oborine, a temperature će biti u skladu s ostatkom unutrašnjosti.

Jadran će danas biti pod utjecajem umjerenog južnog i jugozapadnog vjetra te juga, dok će navečer u Dalmaciji zapuhati i jaka bura. More će biti valovito, a temperature će se kretati između 12 i 17 °C. Pljuskovi s grmljavinom mogu biti lokalno izraženiji, osobito u Dalmaciji i na sjevernom Jadranu. Tijekom noći na sjevernom Jadranu očekuje se jačanje bure, što može donijeti naglu promjenu vremena i osjetan pad temperature.

U petak će snijega biti i u nižim predjelima unutrašnjosti, izgledno je stvaranje makar tanjeg snježnog pokrivača. Duž Jadrana i uz Jadran lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će umjerena do jaka bura, koja će se pojačavati prema večeri. Subota će također biti vjetrovita, dojam će biti pravi zimski. Na kopnu će padati snijeg, s tim da koja pahulja uz jaku i olujnu buru može stići i do same obale, piše i N1. Karta DHMZ-a pokazuje snijeg za cijelu zemlju. Bit će prava zimska idila.

Foto: DHMZ

Snijeg bi mogao padati u cijeloj zemlji. Idući tjedan nastavak takvog vremena. Prema prognozi norveškog Yr.no, snijega bi  Zagrebu moglo biti i u ponedjeljak i utorak.

Foto: Yr.no

Ključne riječi
vremenska prognoza

AL
alojzvodic
08:28 20.11.2025.

Volim snijeg. On je jedna od rijetkih pojava koje silaze s planina, čiste zrak i uklanjaju zagađenje, za razliku od ostalih koji, čim siđu, postanu ministri, političari ili barem direktori.

AL
AP_lapapa
08:18 20.11.2025.

To love buduće neurokirurge. Nedostaje liječnika.

Kupnja