FOTO Snijeg će padati danima?! Bit će ga i na moru, pogledajte što nam se sprema

Prvi dio četvrtka donosi više sunčanih razdoblja, dok će magla mjestimice prekrivati kopnene krajeve tijekom jutra. Već od ranih prijepodnevnih sati kiša će se pojaviti na Jadranu i područjima uz more, a ponegdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom te obilnija oborina. Središnji dijelovi Hrvatske, uključujući Zagreb, dan će započeti promjenjivom naoblakom, dok se prema poslijepodnevu očekuje jače naoblačenje i sve češća pojava kiše, osobito u večernjim satima. Temperature u Zagrebu neće prelaziti 8 °C, a slične vrijednosti očekuju se i u ostalim kontinentalnim krajevima, gdje će najviša dnevna temperatura biti između 7 i 12 °C.

Na istoku zemlje, nakon mirnijeg prijepodneva, od sredine dana također raste vjerojatnost za kišu, dok će u Gorskoj Hrvatskoj puhati umjeren jugozapadni vjetar koji će navečer okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. U tim predjelima također su moguće kraće oborine, a temperature će biti u skladu s ostatkom unutrašnjosti.

Jadran će danas biti pod utjecajem umjerenog južnog i jugozapadnog vjetra te juga, dok će navečer u Dalmaciji zapuhati i jaka bura. More će biti valovito, a temperature će se kretati između 12 i 17 °C. Pljuskovi s grmljavinom mogu biti lokalno izraženiji, osobito u Dalmaciji i na sjevernom Jadranu. Tijekom noći na sjevernom Jadranu očekuje se jačanje bure, što može donijeti naglu promjenu vremena i osjetan pad temperature.

U petak će snijega biti i u nižim predjelima unutrašnjosti, izgledno je stvaranje makar tanjeg snježnog pokrivača. Duž Jadrana i uz Jadran lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će umjerena do jaka bura, koja će se pojačavati prema večeri. Subota će također biti vjetrovita, dojam će biti pravi zimski. Na kopnu će padati snijeg, s tim da koja pahulja uz jaku i olujnu buru može stići i do same obale, piše i N1. Karta DHMZ-a pokazuje snijeg za cijelu zemlju. Bit će prava zimska idila.

Foto: DHMZ

Snijeg bi mogao padati u cijeloj zemlji. Idući tjedan nastavak takvog vremena. Prema prognozi norveškog Yr.no, snijega bi Zagrebu moglo biti i u ponedjeljak i utorak.