PROMJENA VREMENA

FOTO Pogledajte što se nadvija nad Hrvatsku: Za vikend ljetne vrućine, a onda iza toga obrat

VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 13:59

Takvo vrijeme nastavlja se i u ponedjeljak, dok se u utorak već nazire promjena. Sa zapada stiže promjena vremena.

Već u petak bit će sunčano i vrlo toplo, a vikend pred nama bit će ljetni. Sutra ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, jutarnja temperatura do 12, na moru između 17 i 21 stupnja. Najviša dnevna od 25 do 30. Bez oblačka, suho i toplo bit će i u subotu i nedjelju. "U idućim danima u unutrašnjosti Hrvatske sunčano, danju često i vedro. Ujutro mjestimice magla, češća najvjerojatnije u subotu. Vjetar uglavnom slab, a u nedjelju će ponegdje zapuhati umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka u postupnom porastu, a danju iznadprosječno toplo, ponegdje i vruće. Na Jadranu također sunčano, osobito u petak vedro. U petak još slaba i umjerena bura i maestral, zatim vjetar slab, a u nedjelju će na sjevernom Jadranu zapuhati jugo. I dalje danju vrlo toplo.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Takvo vrijeme nastavlja se i u ponedjeljak, dok se u utorak već nazire promjena. Sa zapada stiže promjena vremena. Na sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a vidi se kako će promjena gotovo cijelu zemlju zahvatiti u srijedu. Osim na krajnjem istoku zemlje, temperature će pasti za 10-ak stupnjeva, s velikom količiom oborina. 

Sunčano će biti i na početku novog radnog tjedna, no čini se da u nastavku stiže nestabilnije i manje toplo vrijeme, prognozira i N1.

Ključne riječi
promjena vremena vremenska prognoza

Komentara 2

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
14:21 18.09.2025.

Opet!

KR
Kraj
17:41 18.09.2025.

gotovi smo, ooooo pas Vam

