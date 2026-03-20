Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJEGOVA NASLJEDNICA?

FOTO Ovo se može vidjeti samo u Sjevernoj Koreji? Diktatorova kći vozila tenk, objavljene fotografije

North Korean leader Kim Jong Un supervises what North Korean state news agency KCNA reports is an offensive tactical drill involving a new type of tank, at a training base in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS
1/9
Autor
Dora Taslak
20.03.2026.
u 08:46

Sjeverna Koreja nikada nije službeno potvrdila njezino ime niti dob. No, vjeruje se da ima oko 13 godina

Kći čelnika Sjeverne Koreje Kim Jong Una, tinejdžerka Ju Ae, u posljednje se vrijeme sve češće pojavljuje u javnosti. Zbog toga su porasla nagađanja kako se ona priprema za očevu nasljednicu. Državna novinska agencija KCNA sada učestalo objavljuje i njezine fotografije, a osvanule su nove na kojima je vozila tenk, dok je njezin nasmiješeni otac sjedio iza nje. Uz njih su, na trupu tenka, bila i trojica uniformiranih vojnika. 

Kim Jong Un u četvrtak je nadgledao vježbu s novim tipom tenka, koji je, prema izvješću KCNA-e, demonstrirao superiorne ofenzivne i defenzivne sposobnosti protiv dronova i protutenkovskih projektila. Sjevernokorejski čelnik je posljednjih godina intenzivno modernizirao konvencionalno naoružanje zemlje, uključujući taktičke projektile, paralelno s razvojem strateškog arsenala koji obuhvaća balističke projektile velikog dometa i nuklearno oružje, navodi Reuters

Što se tiče njegove kćeri, Sjeverna Koreja nikada nije službeno potvrdila njezino ime niti dob. No, vjeruje se da ima oko 13 godina. Prije nekoliko je dana, podsjetimo, objavljena njezina fotografija kako puca iz pištolja. Ona je tada s ocem bila u tvornici koja proizvodi pištolje i drugo prijenosno lako oružje. Dvojac je bio u kožnim jaknama, što se u Sjevernoj Koreji često vidi kao simbol moći.
Najveći svjetski nosač zrakoplova pogađa niz problema, mornarima je dosta! 'Plaćaju cijenu Trumpovih odluka'
Ključne riječi
Ju Ae Kim Jong Un tenk Sjeverna Koreja

Komentara 1

Pogledaj Sve
TR
trpimir2022
09:01 20.03.2026.

Pa nije bila kod Epsteina, kao sva zapadna krema.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!