FOTO Ovo se može vidjeti samo u Sjevernoj Koreji? Diktatorova kći vozila tenk, objavljene fotografije

Kći čelnika Sjeverne Koreje Kim Jong Una, tinejdžerka Ju Ae, u posljednje se vrijeme sve češće pojavljuje u javnosti. Zbog toga su porasla nagađanja kako se ona priprema za očevu nasljednicu. Državna novinska agencija KCNA sada učestalo objavljuje i njezine fotografije, a osvanule su nove na kojima je vozila tenk, dok je njezin nasmiješeni otac sjedio iza nje. Uz njih su, na trupu tenka, bila i trojica uniformiranih vojnika.

Kim Jong Un u četvrtak je nadgledao vježbu s novim tipom tenka, koji je, prema izvješću KCNA-e, demonstrirao superiorne ofenzivne i defenzivne sposobnosti protiv dronova i protutenkovskih projektila. Sjevernokorejski čelnik je posljednjih godina intenzivno modernizirao konvencionalno naoružanje zemlje, uključujući taktičke projektile, paralelno s razvojem strateškog arsenala koji obuhvaća balističke projektile velikog dometa i nuklearno oružje, navodi Reuters.

Što se tiče njegove kćeri, Sjeverna Koreja nikada nije službeno potvrdila njezino ime niti dob. No, vjeruje se da ima oko 13 godina. Prije nekoliko je dana, podsjetimo, objavljena njezina fotografija kako puca iz pištolja. Ona je tada s ocem bila u tvornici koja proizvodi pištolje i drugo prijenosno lako oružje. Dvojac je bio u kožnim jaknama, što se u Sjevernoj Koreji često vidi kao simbol moći.