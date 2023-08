FOTO Kolaps u Sloveniji: Potopljena i autocesta, državna tvrtka moli Slovence da ne idu na put

Strašno nevrijeme pogodilo je danas dijelove Slovenije. U pojedinim mjestima stanovnici su ostali odsječeni. Ljude se spašava helikopterima, a policija je izvijestila o nekoliko smrtnih slučajeva, ogradivši se kako konkretnijih informacija nemaju.

Mnoge ceste su zatvorene zbog posljedica nevremena, poplava, nanosa pijeska i blata te odrona. Na gorenjskoj autocesti između Kranja i čvora Ljubljana Brod promet je dopušten i za vozila bez vinjete. Na gorenjskoj autocesti inače su zatvoreni čvor Lesce prema Karavankama i čvor Brnik prema Ljubljani.

I neke dionice autocesta u Sloveniji su pod vodom, objavilo je Društvo za autoceste Republike Slovenije. "Ne odlazite na put, ako nije nužno", upozorili su uz fotografiju potopljenog dijela kod priključka Šempeter na AC Arja vas-Šentrupert.

[POPLAVLJENO CESTIŠČE] 🚧 Štajerska AC je zaprta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Vranskega do Žalca proti Celju. Tudi obvozne ceste so poplavljene. Ne odpravljajte se na pot, če ni nujno! Na fotografiji 👇območje priključka Šempeter na AC Arja vas-Šentrupert. pic.twitter.com/bWFHLyN6x5