FOTO Pogledajte kako je izgledao dirljiv susret blizananaca nakon dvije godine zatočeništva

Više od dvije godine bili su zarobljeni u Gazi, a veći dio proveli su razdvojeni. Blizanci Ziv i Gali Berman danas su oslobođeni te su se ponovno ujedinili. Fotografiju njihovog emotivnog zagrljaja objavile su Izraelske obrambene snage. Braća su oteta iz svog doma u kibucu Kfar-Aza tijekom napada 7. listopada 2023. godine. Imali su 26 godina, a od tada su napunili 28.

Forum obitelji talaca i nestalih rekao je da Ziv Berman voli započeti dan s šalicom kave te da ima "impresivnu kolekciju cipela“. Rekli su da je obožavatelj reality TV emisija i voli domaće kolačiće svoje majke. Forum je naveo da je Gali Berman, vješt majstor s talentom za popravljanje stvari, planirao putovanje u Australiju prije otmice, prenosi CNN.

Braća su oslobođena jutros, u prvoj skupini od ukupno sedmorice muškaraca. Nedugo nakon njih, oslobođeno je i preostalih 13 živih taoca. Oni su u zatočeništvu proveli 738 dana.

Prema izraelskim medijima, svi oslobođeni taoci su u "dobrom stanju". Njihovom oslobađanju kasnije će uslijediti predaja tijela preostalih 28 preminulih talaca, proces za koji Izrael ne očekuje da će biti završen u ponedjeljak. Zauzvrat, Izrael će osloboditi oko 2000 zatočenih Palestinaca.

Američki predsjednik Donald Trump stigao je u ponedjeljak ujutro u Knesset, izraelski parlament u Jeruzalemu, gdje bi trebao održati govor. Obraćanje Trumpa izraelskim zastupnicima dolazi u trenutku kada Izrael vraća posljednjih 20 talaca koje je Hamas oteo tijekom napada 7. listopada 2023., kao dio primirja koje je dogovorila Bijela kuća.

"Ovo je velika čast za mene, veliki dan, prekrasan dan. Novi početak", napisao je u knjigu gostiju Knesseta, dok su ga promatrali predsjednik parlamenta Amir Ohana i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.