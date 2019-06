Fatalna ujna: 'Uništena sam, želim samo zagrliti kćer'

Slađana Novoselnik, koja je bila oslobođena optužbe da je poticala suprugovog maloljetnog nećaka, a s kojim je navodno bila u ljubavnoj vezi, za ubojstvo supruga prije osam godina.

Ipak, protekli tjedan Vrhovni sud joj je ukinuo oslobađajuću presudu i vratio je slučaj na početak odnosno naložio je novo suđenje na splitskom sudu.

Ona trenutno živi sama s majkom kraj Virovitice.

Za 24sata govori kako cijela saga predugo traje, a jedina joj je želja da zagrli kćer. Ima pravo dva puta susresti se s djetetom koje je sada kod bake, majke ubijenog supruga.

Zajedno s majkom preživljava od njezine mirovine i moli Boga da sve završi.

- Pogledajte me. Uništena sam sasvim, a tome su u dobrom dijelu doprinijeli i mediji. Tko će me nakon svega zaposliti. Tu i tamo ponešto radim, ali nemam ni snage za nešto bolje dok to sve ne prođe – govori.

Odvjetnica fatalne Slađane poručuje da su mediji pisali neistinito.

- Vrhovni sud je ukinuo presudu iz formalnih razloga jer se radi o bitnoj povredi odredbi zakona. Nije se ni ulazio u raspravljanje u dijelu koji se odnosi na Slađanu ili u onom dijelu koji se tiče njezinog nećaka. Presuda je ukinuta jer je sudac Županijskog suda u Splitu koji je predsjedao I. stupanjskim vijećem napravio grešku ne stupanjskim vijećem napravio grešku ne dostavivši zapisnike o ispitivanju svjedoka. Vjerujemo da će presuda i u ponovljenom postupku što se tiče Slađane ostati ista – kazala je odvjetnica.

Povratak autobusa s učenicima čije su kolege stradali na autocesti kod Novske