Evo kako će se stati na kraj nekontroliranoj gradnji

Novim Zakonom o prostornom uređenju nastojimo doprinijeti daljnjem snaženju hrvatskog turizma i gospodarstva, ali i voditi računa o očuvanju prostora, rekao je u četvrtak u Opatiji potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. "Turizam je veliki konzument prostora u Hrvatskoj, i to uglavnom najvrjednijeg, zaštićenog obalnog područja. No, prostor ne smije biti teret razvoja, nego resurs napretka", naveo je ministar Bačić na panel raspravi "Hrvatski turizam 2025 - Jesmo li spremni" u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci. Zbog toga se nastoji zakonskom regulativom omogućiti kvalitetan razvoj turizma po mjeri ove države i gospodarstva, rekao je. "Novi zakon o prostornom uređenju trebao bi stupiti na snagu do kraja godine te očekujemo podršku struke. Uz zakon o turističkoj djelatnosti to je najvažniji zakon za razvoj turizma", naveo je Bačić.

Bačić je tom prigodom istaknuo da se zakonom predviđa ograničena mogućnost etažiranja u turističkim zonama uz određene uvjete. "Uvjeti su da se to odnosi na zonu koja je izgrađena za razinu od najmanje pet zvjezdica te da je u zoni 70 posto smještajnih kapaciteta u hotelima koji se ne mogu etažirati, a 30 posto u vilama ili drugim smještajnim kapacitetima, koje bi se moglo etažirati. No, cijeli prostor se može etažirati tek nakon ishođenja uporabne dozvole za cijelu zonu", naveo je ministar. Također, vile bi morale i dalje biti u funkciji turizma, tako da budući vlasnik etažirane pojedine nekretnine ili stambene jedinice ima ugovor za cijelo vrijeme korištenja u funkcjii turizma, rekao je. Time se sprječava odvijanje nekretninskog poslovanja pod paravanom turističke djelatnosti, dodao je.

Govoreći o aktualnim slučajevima rušenja bespravne gradnje, Bačić je istaknuo da se nastojalo pooštriti mjere za takvu gradnju kroz nekoliko zakona te je određena i kaznena odgovornost za bespravnu gradnju u zaštićenim područjima. "Mi u ministarstvu ćemo tražiti daljnje pooštrenje širenjem kaznene odgovornosti i na druge oblike bespravne gradnje", naveo je. Bačić je naglasio da se namjerava ograničiti daljnje postavljanje mobilnih kućica u kampovima. "Želimo povećati izgrađenost kampova na 30 posto, ali da i mobilne kućice ulaze u to, jer se one, po tumačenju ministarstva i stručnih komora, tretiraju kao građevine. Vlasnicima kampova dat će se prelazno razdoblje od osam godina za usklađivanje kampa s kućicama s poslovnikom o prostornim planovima", naveo je Bačić. Organizatori panel rasprave su Hrvatsko društvo ekonomista i FMTU, a okupljeni su ekonomisti, znanstvenici, turistički stručnjaci i predstavnici vlasti.