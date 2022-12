Eutanaziran najpoznatiji planinski lav u području Los Angelesa: 'Imao je izvanredan život'

Najpoznatiji planinski lav u području Los Angelesa, ostarjeli mužjak divlje mačke viđen u blizini gradskog Griffith Parka, eutanaziran je u subotu, rekli su službenici za divlje životinje. Godinama je znao lutati oko natpisa "Hollywood" vidljivog u većem dijelu Los Angelesa, što je bilo prikladno okružje za slavnu pumu. Dobio je nadimak Holivudska mačka, ali planinski lav - procjenjuje se da je star oko 11 godina - službeno se zove P-22.

Državni i savezni službenici za divlje životinje odlučili su ga ranije ovog mjeseca uhvatiti zbog njegova čudnog ponašanja, možda povezanog s udarcem vozila. Veterinari su pronašli "značajnu traumu" glave, desnog oka i unutarnjih organa, navodi se u priopćenju kalifornijskog Odjela za ribe i divlje životinje.

Stručnjaci su također otkrili kronične zdravstvene probleme, uključujući "neizlječivu bolest bubrega, kronični gubitak težine, opsežnu parazitsku infekciju kože po cijelom tijelu i lokalizirani artritis".

"Najteži, ali suosjećajni izbor bio je s poštovanjem umanjiti njegovu patnju i stres humanim prekidom njegova putovanja", stoji u priopćenju.

"Planinski lav P-22 imao je izvanredan život i osvojio je srca ljudi u Los Angelesu i šire", dodaje se.

Sad News---P-22 is gone. Veterinarians had to euthanize him because his health was failing. What joy that magnificent beast brought to the world. Run free, my friend. You will be missed. pic.twitter.com/GpR3HzTqyf