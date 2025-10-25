Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
25.10.2025. u 08:24

Novi slučaj dolazi iz Njemačke: policija je upala u dom desnog političkog komentatora i profesora

Kada desnica kaže da su slobode govora u Europi ugrožene, ona je – u pravu. I ima sve više argumenata koji pokazuju da je tomu tako. Također, situacija sa slobodom govora u Hrvatskoj prečesto izgleda bolje nego u najbogatijim dijelovima Europe, u Njemačkoj, Francuskoj i, naročito, Velikoj Britaniji. Novi takav slučaj dolazi iz Njemačke, u kojoj je u četvrtak policija upala u dom desnog političkog komentatora i bivšeg sveučilišnog profesora Norberta Bolza u sklopu istrage o upotrebi slogana iz nacističke ere, koji su u Njemačkoj zabranjeni. Naime, Bolz je prije dvije godine na X-u (ili Twitteru) kritizirao lijeve "woke" politike, uspoređujući ih sa sloganom nacističke stranke iz 1920-ih koji je glasio "Njemačka, probudi se" (riječi "woke" i buđenje imaju isti korijen u više europskih jezika).

Ključne riječi
konzervatizam J. D. Vance Marine Le Pen Sloboda govora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja