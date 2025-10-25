Kada desnica kaže da su slobode govora u Europi ugrožene, ona je – u pravu. I ima sve više argumenata koji pokazuju da je tomu tako. Također, situacija sa slobodom govora u Hrvatskoj prečesto izgleda bolje nego u najbogatijim dijelovima Europe, u Njemačkoj, Francuskoj i, naročito, Velikoj Britaniji. Novi takav slučaj dolazi iz Njemačke, u kojoj je u četvrtak policija upala u dom desnog političkog komentatora i bivšeg sveučilišnog profesora Norberta Bolza u sklopu istrage o upotrebi slogana iz nacističke ere, koji su u Njemačkoj zabranjeni. Naime, Bolz je prije dvije godine na X-u (ili Twitteru) kritizirao lijeve "woke" politike, uspoređujući ih sa sloganom nacističke stranke iz 1920-ih koji je glasio "Njemačka, probudi se" (riječi "woke" i buđenje imaju isti korijen u više europskih jezika).