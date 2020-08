Europol otkrio detalje: Koliko sportskih događaja je namješteno i koliko zarađuju mafijaši

Klađenje na sve vrste sportskih natjecanja jedan je od načina brze zarade, a Europol upozorava da je riječ o globalnom tržištu na kojem se godišnje vrti i zaradi oko 1,69 bilijuna eura. Riječ je o ogromnom novcu, pa stoga ne čudi što su se u posao sa sportskim klađenjem, upozorava Europol, uplele i mnoge organizirane kriminalne skupine iz Europe, Azije i Amerike. Sportovi na kojima se preko klađenja, pravog ili namještenog, može zaraditi najviše novca, bez sumnje su nogomet i tenis.

Na nogometu 60%

Prema podacima Europola, od 1,69 bilijuna eura koji se godišnje izvrte na globalnom tržištu sportskog klađenja, 895 milijardi eura odnosno 60 posto otpada na nogomet. Što je i logično, jer ipak je riječ o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, u kojoj se svakodnevno obrću hrpe novca. Bilo da taj novac dolazi od prodaje sportskih rekvizita ili ulaznica, klađenja ili transfera nogometaša, koji posljednjih godina dosežu vrtoglave iznose koji se mjere u stotinama milijuna eura.

Organizirani kriminal, koji je poznat po tome da je izuzetno prilagodljiv te, za razliku od policije, ne poznaje nikakve granice, i ovdje je našao nišu za brzu i laku zaradu. Europol procjenjuje da kriminalne organizacije diljem svijeta samo na namještanju nogometnih utakmica godišnje zarade minimalno 120 milijuna eura. Osim toga, iako je to ponekad teško dokazivo, sumnja se da je godišnje više od jedan posto svih nogometnih utakmica namješteno. A da bi namjestili neku nogometnu utakmicu, kriminalci moraju imati svoje ljude među igračima, ali i među dužnosnicima nekog nogometnog kluba. Jer da bi se namjestio rezultat u kolektivnoj igri, prethodno morate osigurati suradnju više pojedinaca, poput primjerice vratara i barem još dvojice-trojice igrača. Dosadašnje istrage takvih događaja pokazale su da oni koji sudjeluju u takvim namještaljkama to rade za neke sitne usluge ili novac. Ponekad, kao što je to bilo u aferi Offside, i zbog čistog preživljavanja, jer su, što je u tom postupku sudski dokazano, utakmice namještali igrači koji su prethodno mjesecima igrali u klubovima koji im zbog financijskih teškoća nisu isplaćivali plaće.

Kada je namještanje utakmica u pitanju, Europol upozorava i da su neke od istraga koje su provedene posljednjih godina diljem svijeta pokazale da se ponekad za namještanje utakmica koriste i transferi igrača iz kluba u klub. Riječ je o prijevarnim shemama prema kojima klub od nekog prikrivenog, uglavnom kriminalnog izvora, dobije neophodan novac za transfer igrača, a tu “uslugu” kasnije vraća namještanjem rezultata pojedinih utakmica.

Inače, osim Europola i Uefa upozorava da se za namještanje utakmica uglavnom koriste niže nogometne lige, a zanimljivo je da tu unosnu rabotu nije prekinula čak ni pandemija COVID-19. Naime, iako su zbog odlaska gotovo cijelog svijeta u višemjesečnu karantenu prekinuta sva sportska natjecanja, kriminalce to nije spriječilo u njihovu poslu. S profesionalnog nogometa prebacili su se na niželigaški nogomet koji se u pojedinim zemljama ipak igrao, a zanimljive su im postale i omladinske lige kao i rijetke prijateljske utakmice. Pa su preko interneta omogućavali klađenje na takve sportske događaje, u kojima su neki od rezultata bili namješteni. A koliko kriminalci mogu biti dovitljivi kada je zarada u pitanju, svjedoči i to da je tijekom pandemije COVID-19 otkriveno nekoliko kriminalnih skupina koje su oglašavale klađenje na utakmice koje se uopće nisu igrale! Takve nepostojeće utakmice oglašavane su na društvenim mrežama i lažnim web stranicama na kojima su bili prikazani rezultati, tablice, imena igrača... Ukratko, sve ono što je nekom pasioniranom kockaru zaljubljenom u nogomet bilo dovoljno da preko interneta uplati novac, nadajući se brzoj i lakoj zaradi.

Razgranati biznis

Osim u klađenju na nogomet, kriminalci dobro zarađuju i u klađenju na tenis, u kojem je rezultate, za razliku od onih nogometnih, puno lakše namjestiti. Europol tako navodi da je najmanje 500 teniskih mečeva bilo namješteno od 2014. do 2018. Riječ je bila mahom o mečevima koji su se igrali na manjim turnirima, odnosno turnirima koji nisu bili medijski pokriveni ili snimani, što otežava otkrivanje namještaljki.

Europol ističe da su u kriminalne poslove s klađenjem uplete mafijaške organizacije koje imaju i druge razgranate poslove, poput onih iz Italije, Rusije ili Albanije. Novac “zarađen” namještanjem utakmica pere se tako što se prebacuje neregularnim načinima transfera kao što je hawala (način na kojem se mahom na Bliskom istoku novac prebacuje od ruke do ruke i tako neometano prelazi granice dok ne dođe od pošiljatelja do primatelja.