Eurogrupa dogovorila 540 milijardi eura vrijedan paket protiv korona-krize

Ministri financija euro zone, a nakon njih i svih 27 iz čitave Europske unije, dogovorili su u četvrtak kasno navečer 540 milijardi eura vrijedan paket mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica globalne pandemije koronavirusa. Dogovor je postignut nakon što je jedna njihova videokonferencija početkom tjedna već trajala čitavu noć i bila prekinuta bez ikakvog dogovorenog rješenja, pa je nova videokonferencija sazvana u četvrtak predvečer i tu se sada ipak dogodio pomak. Kamen spoticanja bila je ideja izdavanja korona-obveznica, zajedničkih obveznica država euro zone, na čemu su inzistirale Italija, Španjolska i još neke zemlje, ali čemu su se snažno protivile Nizozemska, Njemačka i druge.

- Ovo su hrabri i ambiciozni prijedlozi koji su bili nezamislivi prije par tejdana. Svi se sjećamo krize 2008. kad je Europa učinila premalo i reagirala prekasno. Ovaj put je drukčije - rekao je predsjednik Eurogrupe Mario Centeno na press konferenciji u Lisabonu.

Dogovor koji je postignut ne spominje korona-obveznice, odnosno ostavlja to vruće pitanje premijerima i predsjednicima koji sjede u Europskom vijeću i koji će se uskoro okupiti na videokonferenciji po tom pitanju. No, večerašnji dogovor sadrži i neke ustupke Nizozemaca i drugih, kao što je odustajanje od strogih uvjeta koje zemlje trebaju ispuniti kad povlače zajmove iz Europskog stabilizacijskog mehanizma. ESM, koji je stvoren u vrijeme dužničke krize za spašavanje Grčke i drugih posrnulih zemalja euro zone, sada će, prema večerašnjem dogovoru, moći plasirati do 240 milijardi eura za borbu protiv korona-krize. Jedini uvjet za povlačenje tog novca bit će da se država članica euro zone koja traži takvu pomoć obveže da će novac trošiti kao podršku domaćem financiranju izravnih i neizravnih troškova zdravstvenog sustava i liječenja oboljelih od bolesti COVID-19.

Centreno je najavio da bi dogovorene mjere mogle biti spremne za primjenu za dva tjedna.

- Danas smo dogovorili tri sigurnosne mreže i plan za oporavak koji će omogućiti da rastemo zajendo, a ne odvojeno - zaključio je predsjednik Eurogrupe.