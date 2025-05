EU pokreće više prekršajnih postupaka protiv Austrije. Evo zašto

Europska komisija objavila je da pokreće više prekršajnih postupaka protiv Austrije i drugih pet država članica EU-a, zbog nepoštivanja ugovornih obveza uvođenja elektroničkog carinskog sustava za privremenu pohranu u zračnom prometu i nacionalnog uvoznog sustava. Novi sustav trebao je biti u punom pogonu, u svim zemljama članicama EU-a, do kraja 2023. godine.

Austrija je, uz pet drugih zemalja EU također na meti Bruxellesa jer nije dostavila potpune carinske podatke. Do 1. siječnja 2024. godine određeni carinski podaci trebali su biti poslani Bruxellesu putem digitalnog sustava SURV3, kojim upravlja EU. Prema navodima Europske komisije, dotične države to nisu učinile nego i dalje koriste zastarjele formate i reducirane skupne podatke. Međutim, to nije sve što se tiče Austrije. Bruxelles je također prozvao Austriju da krši propise EU-a o radnom vremenu.

Europska komisija upozorila je Austriju da njen zakon sadrži “nepovoljne uvjete rada za zaposlenike tvrtki koje su djelomično u državnom vlasništvu, kao što su Pošta i Telekom, kada se radi o minimalnom dnevnom odmoru, zamjeni za godišnji odmor, bolovanju i plaćenom godišnjem odmoru”. Stoga je, kako se navodi Bruxelles protiv Austrije pokrenuo prekršajni postupak.

Austrija i ostale zemlje sada imaju dva mjeseca da u potpunosti provedu EU smjernice i o tome obavijeste Komisiju. Ne bude li to Bruxellesu dovoljno, slijedi sljedeći korak u proceduri. To bi bilo tzv. “obrazloženo mišljenje”, prije nego Europska unija Austriju i ostale države članice, u slučaju da se ogluše na zahtjeve EU tuži Europskom sudu pravde (EuGH). Kako do toga ne bi došlo, Europska komisija je pozvala Austriju i ostale zemlje da hitno svoje zakonske odredbe usklade s smjernicama EU-a.

Europska komisija je, kako navode austrijski mediji, upravo podnijela tužbu Europskom sudu protiv Austrije, Njemačke i Mađarske zbog sporova oko nadležnosti, vezano uz Dunavsku komisiju. Bruxelles tvrdi da navedene tri zemlje nisu ispunile svoje EU ugovorne obveze, kada su 2021. godine u Dunavskoj komisiji glasale za odluku o priznanju dokumenata brodskih posada koji, prema navodima bruxelleskih vlasti, podliježe pravu Europske unije.

Osim toga Bruxelles je također opomenuo Austriju i Mađarsku da nisu pravilno provele uredbu EU o procjeni utjecaja velikih građevinskih i razvojnih projekata na okoliš, prije početka realizacije projekta (UVP). Prema Europskoj komisiji, austrijski zakon na navedenom području ne jamči odgovarajuću kontrolu. Kako pišu austrijski mediji, sada je na potezu Austrija, da se uhvati u koštac s EU smjernicama i pokaže svoju učinkovitost.