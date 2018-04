Matko Glunčić ispada, HDZ će birati novog voditelja kurikularne reforme?

Što je dogovoreno između premijera Andreja Plenkovića i šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka na noćnom sastanku u Banskim dvorima i kako će se riješiti kriza između premijera i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, odnosno kriza unutar koalicije HDZ - HNS jer HNS ne pristaje na imenovanje Matka Glunčića šefom Ekspertne radne skupine za kurikul – i dalje je nepoznanica.

Neslužbeno se doznaje da su na stolu dvije verzije raspleta krize, a premijer Plenković, kažu naši izvori, danas bi tijekom dana trebao donijeti konačnu odluku i o njoj (telefonski) izvijestiti Vrdoljaka.

Stabilna koalicija

– Koalicija je stabilna, to ste čuli i od gospodina Vrdoljaka. Mislim da ćemo pronaći rješenje koje će biti najbolje – poručio je jučer premijer Plenković i tako ponovio isto što je nakon sastanka u petak navečer kazao i Vrdoljak.

Međutim, točno rješenje i dalje se krije. U HNS-u je, kao i u HDZ-u, na snazi šutnja prema medijima i informacije doslovce cure na kapaljku. Prema jednoj neslužbenoj verziji, dogovoren je kompromis, odnosno da Matko Glunčić u konačnici neće biti na čelu ERS-a, a da će obje strane to nekako prikazati kao reteriranje u korist obrazovanja i nastavka obrazovne reforme.

– Premijer je pristao odreći se Glunčića, a HNS je pristao da umjesto Glunčića na čelo ERS-a dođe bilo tko drugi. A taj bilo tko drugi bit će isključivo izbor HDZ-a, odnosno premijera Plenkovića. Na taj način svi su malo popustili – kaže naš izvor iz HNS-a.

Međutim, ako se doista ide na spomenuto rješenje, i dalje je nepoznanica na koji bi se način to izvelo, odnosno znači li to da se ide na poništenje natječaja za šefa ERS-a, a i kako će to u konačnici premijer i ministrica opravdati. Isto je tako nepoznanica i tko bi bio taj novi šef ERS-a. HNS je prije predlagao da to bude Nevenka Maras, koja se također javila na natječaj za ERS. U HDZ-u nisu htjeli potvrditi taj scenarij, ali izvori upućeni u zbivanja kažu da nije nemoguća opcija prema kojoj šefa ERS-a ne bi ni bilo jer u Strategiji obrazovanja ne piše da voditelj kurikularne reforme uopće mora postojati.

Naši sugovornici komentiraju da je šef ERS-a izmišljotina bivšeg premijera Milanovića koji je na taj način htio kontrolirati tadašnjeg ministra obrazovanja Jovanovića. Svako rješenje koje uključuje poništavanje javnog natječaja, odustajanje od natječaja i izbora šefa ERS-a ili izbor neke druge osobe osim Glunčića, koji je na natječaju dobio najviše bodova, za premijera Plenkovića bit će neugodno jer je, prisjetimo se, zbog pobune ličkog HDZ-a i Darka Milinovića koji je bio nezadovoljan izborom šefa NP Plitvička jezera na javnom natječaju raspustio taj županijski ogranak tvrdeći da javni natječaji postoje kako bi se na transparentan način i temeljem stručnih kvalifikacija izabrali najbolji kandidati. Bude li se, zaista, išlo u smjeru neimenovanja šefa ERS-a to bi značilo da je krovni dokument reforme obrazovanja poželjan kada politici ide u prilog, ali ne i kada se političari trebaju pridržavati rokova za realizaciju promjena u školstvu. Osim toga, Glunčić se na natječaj za ERS javio upravo na nagovor premijera, što je i sam nedavno priznao.

U središnjici HNS-a

Šef HNS-a Ivan Vrdoljak i Srećko Ferenčak, glavni tajnik te stranke, nakon razgovora s Plenkovićem u petak navečer otišli su ravno u središnjicu svoje stranke gdje ih je čekalo okupljeno prošireno Predsjedništvo HNS-a (bili su i saborski zastupnici HNS-a). Nakon razgovora s vodstvom, Vrdoljak je navodno oko ponoći obavio i razgovor u četiri oka s ministricom Blaženkom Divjak.