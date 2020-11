'Epidemija je izmakla kontroli, tko god je odobrio Kolonu sjećanja nema hrabrosti to priznati'

Hrvatska udruga bolničkih liječnika usprotivila se odluci Stožera kojom se Kolona sjećanja u Vukovaru izuzima iz zabrane okupljanja više od pedeset ljudi, a predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit pojasnila je zašto to smatraju činom "licemjerja i kukavičluka".

- Nešto je manji rizik od zaraze, ali i dalje je to 500 ljudi za koje ne znamo kako će se posložiti i hoće li se držati mjera i da ti ljudi ne dolaze u neki bliski kontakt. Optimalno rješenje bilo bi zapravo odati pijetet Vukovaru na neki drugačiji način. Ne mora nužno biti Kolona sjećanja. Mogli smo zapaliti svijeće po gradovima, organizirati nešto pojedinačno, poslati predstavnike koji će ostaviti spomen. Nije to trebala biti Kolona sjećanja gdje riskirate neprovođenje epidemioloških mjera i tako riskirate porast broja zaraženih kroz tri do četiri tjedna - kazala je Šmit za Dnevnik Nove TV.

- Tko god je potpisao i dao blagoslov ovakvom dokumentu očito nema hrabrosti priznati hrvatskoj javnosti da je epidemija izmakla kontroli i da se treba ići u strože mjere i strože nadzore ovakvih okupljanja, a ne dozvoljavati veliki broj ljudi na jednom mjestu. Sve je to kršenje osnovnog postulata epidemije, a to je što manje ljudi na jednom mjestu da bi se izbjeglo širenje zaraze - dodaje.

Ističe da je zabrinjavajuć broj pacijenata koji su na respiratorima.

- Mi imamo 30 posto pozitivnih nalaza u dnevnom broju testiranja, što znači da je epidemija davnih dana izmakla kontroli. Trebamo pratiti i broj hospitaliziranih ljudi, tu imamo trend porasta. Treba pratiti i broj ljudi koji su na respiratorima. Danas je ta brojka premašila 140. To su parametri koji nas zabrinjavaju - kaže Šmit.

Na pitanje što očekuje od Kolone sjećanja u Vukovaru, odgovara: - Možda će se i forma održati za Kolonu i možda će biti epidemiološki nadzor koji će se pobrinuti da ti ljudi budu u razmaku od dva ili tri metara, no tko može reći da će se iza Kolone sjećanja ti ljudi razići i da neće biti po kafićima, da neće biti po restoranima, obići rodbinu i onda ćete imati kroz tri, četiri tjedna porast broja oboljelih i na žalost trpanje po bolnicama.