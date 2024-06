Italija se prži na 42°C, Tursku zahvatili požari, poplave uništile Alpe, a na Mallorci - 'meteo-tsunami'

Ekstremno vrijeme nastavlja pogađati dijelove Europe s upozorenjem na visoke temperature u Italiji, poplavama u francuskim Alpama, meteo-tsunamijem na Mallorci i smrtonosnim požarima u Turskoj. Jučer se u južnom talijanskom gradu Foggia temperatura popela do rekordnih 42°C, dok su hoteli na Siciliji odbili primiti turiste zbog suše. U Napulju je požar u distriktu Camaldoli ostavio dijelove grada prekrivenim prašinom, piše DailyMail.

U susjednoj Grčkoj, vlasti su također zbog požara evakuirale nekoliko sela južno od Atene i na jugu Peloponeza.

U Španjolskoj su u Puerto Alcudia na Balearima zabilježeni meteo-tsunami valovi, dok su slični valovi ranije ovog tjedna zahvatili Menorcu. Meteo-tsunami je uzrokovan naglim promjenama tlaka zraka, što dovodi do brzih oscilacija razine mora.

Majorca hit by meteo-tsunami 2006024,mega wave as shock vid shows ocean swallow up shore roads(Spain) The sea level rose sharply and flooded parts of Puerto Alcudia, on the northeast coast of Majorca. pic.twitter.com/ykUsXQBOAO

Francuski Alpi su također pogođeni ekstremnim vremenom . Poplave su devastirale selo Saint-Christophe-en-Oisans, prisiljavajući stanovnike na evakuaciju helikopterom. Dramatični prizori pokazuju kuće pod vodom i ceste prekrivene blatom.

U Turskoj, požari su opustošili nekoliko sela, uzrokovavši smrt jedanaest osoba i ozljede desetaka drugih. Vatra je izbila između pokrajina Diyarbakir i Mardin, a zbog jakih vjetrova brzo se proširila.

#BREAKING: MASSIVE FIRE ERUPTS IN DIYARBAKIR, TURKEY 🔥🇹🇷



A powerful fire has broken out in Diyarbakir, Turkey. Reports indicate that the blaze is uncontrollable at the moment. Firefighters are struggling to contain the inferno.#turkey #fire pic.twitter.com/J2S4WrU925