Eksplozija u centru koji vodi J. Škarica: 'Po parkingu su bili razasuti staklo, cigla i žbuka'

Eksplozija je noćas oko četiri sata odjeknula u prostorijama Centra za autogeni trening koji vodi Jadranka Škarica na zagrebačkoj Trešnjevci.

Nema ozlijeđenih, a postavljena eksplozivna naprava oštetila je kombi i izbila dva prozora s ureda Centra koji je zadnjih dana medijska tema nakon istupa bivšeg boksačkog asa Željka Mavrovića koji je Škaricu prozvao da se lažno predstavlja, da je prodao svoje pehare jer mu je obećala izliječiti dijete i da je kroz autogeni trening organizirala, kako je nazvao, sektu. Riječ je o metodi samopomoći i lokaciji koju, prema neslužbenim zagrebačkim pričama, pohodi niz javnih osoba, od politike do estrade.

Međusobne optužbe

Škarica je na to sve odgovorila intervjuom u nedjeljnom izdanju Večernjeg lista gdje je ona pak prozvala Mavrovića da je htio preuzeti udrugu Pet plus koju je ona osnovala i da je iskorištavao ovisnike. Dio je to međusobnih javnih optužbi koje su u opću javnost gurnule taj Centar na Trešnjevci što, naravno, ne znači da je njihova prozivka povezana s noćašnjom eksplozijom, ali je njihovo optuživanje bez sumnje postalo javnom temom.

Okolnosti i sve ostalo utvrdit će policija koja je Škaricu i Miru Davidović, predsjednicu spomenute Udruge, noćas telefonski kontaktirala i koje su ondje čekale da se dovrši očevid. Noćašnji događaj na naš upit nisu htjele nikako komentirati, a do zaključenja broja dostupan telefonski nije bio ni Željko Mavrović.

Na licu mjesta pak, policijski očevid je trajao do malo iza 13 sati, a rezultati su pokazali iduće. Nepoznati počinitelj je oko 3.40 sati došao na parkiralište koje se nalazi ispred zgrade na križanju Badalićeve i Adžijine ulice gdje su smještene prostorije Centra. Smireno je došetao do prozora i zatim u prostor koji se nalazi između prozorskog stakla i metalne rešetke postavio eksplozivnu napravu. Nakon što se udaljio na sigurnu udaljenost ju je i aktivirao, a zaglušujuća eksplozija odmah je iz kreveta digla okolne stanare.

Razasuti staklo, cigla...

– Iako imam poprilično čvrst san, ova eksplozija me odmah probudila. U početku nisam imao pojma koji se vrag dogodio, ali kad sam došao do prozora, možda minutu nakon što sam se ustao iz kreveta, vidio sam kako nekoliko ljudi već stoji oko parkinga po kojem su bili razasuti staklo, cigla i komadi žbuke – opisao je jedan od susjeda prve trenutke koji su uslijedili nakon eksplozije.

Inače, u eksploziji su oštećene dvije tvrtke – Davizo i Odlikus – obje sa sjedištem u Zagrebu. Bijeli kombi koji je uz prostorije također oštećen u vlasništvu je Odlikusa kojem se na čelu od osnutka 2015. godine nalazi Mira Davidović, a tvrtka je lani uprihodila 22,6 tisuća kuna dobiti. Na čelu tvrtke Davizo se uz Miru Davidović nalazi i Jadranka Škarica, a tvrtka je, nakon što je 2016. završila 43 tisuće kuna u minusu lani uprihodila dobit od 28 tisuća kuna.