Dvije doze više neće biti dovoljne za valjanu Covid-potvrdu, nakon 9 mjeseci nužan booster

Svi koji su se cijepili s dvije doze cjepiva protiv Covida-19, ili s jednom ako je riječ o cjepivu Johnson&Johnsona, morat će najkasnije 9 mjeseci nakon primanja druge doze primiti i treću, dodatnu dozu (tzv. booster), ako žele da njihove Covid-potvrde nastave vrijediti za putovanja unutar Europske unije.

Europska komisija je, naime, jučer predložila takvu novost, koja bi trebala početi vrijediti od 10. siječnja 2022., i tom novošću zapravo je preporučila svim državama članicama da omoguće dodatnu, booster dozu cjepiva svim građanima već nakon 6 mjeseci, a najkasnije 9 mjeseci, od primanja preporučene dvije ili jedne doze.

- Trebali biste uzeti svoju booster dozu šest mjeseci nakon prvotnog cijepljenja. Moramo zadržati imunitet ljudi koji su cijepljeni. EU agencije sada preporučaju booster doze za sve punoljetne osobe. Dodatne doze daju nam još snažniju zaštitu od originalnog cijepljenja. Spriječit će mnoge hospitalizacije i smrti. Konačno, moramo uvjeriti više ljudi da se cijepe. Četvrtina punoljetnih stanovnika EU nije potpuno cijepljena - izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Od ostalih novosti koje EK predlaže državama članicama, a tiču se korištenja Covid-potvrda za prekogranična putovanja, neke se odnose na djecu. Djeca mlađa od 6 godina mogu s članovima obitelji putovati bez ikakvih restrikcija. Djeca od 7 do 12 godina u principu bi također trebala biti oslobođena restrikcija poput testiranja i karantene, ali ako putuju s članovima obitelji iz dijelova EU koji su na karti ECDC-a označeni tamno crvenom bojom, tada bi morali također imati Covid-potvrdu ako žele biti oslobođeni dodatnih restrikcija po dolasku na odredište.

U suštini, valjane europske Covid-potvrde, koje dokazuju da je netko cijepljen, prebolio Covid ili da ima recentan negativni nalaz testa, ostaju zlatni standard koji omogućuje građanima da putuju, a da im pritom države u koje putuju ili domovine u koje se vraćaju ne propisuju dodatne restrikcije poput karantene.

Novi prijedlog Komisije još se više usredotočuje na to ima li pojedinac Covid-potvrdu ili nema, a ne na to kakva je epidemiološka situacija u zemlji iz koje putuje. Komisija ne preporuča da se za one bez Covid-potvrda ukine sloboda kretanja: izrijekom traži od država članicama da i građanima, koji nemaju Covid-potvrde, omogući da prelaze granice ako su se testirali prije puta ili imaju obvezu testiranja po dolasku na odredište. Ali s Covid-potvrdama putovanje je i dosad bilo, a još će više to biti, puno jednostavnije nego bez njih.

Ipak, putovanja iz tamno crvenih zona mogla bi, nakon 10. siječnja 2022., biti kompliciranija nego dosad. Od osoba koje putuju iz tamno crvene zone, a koje nemaju potvrdu o valjanom cijepljenju ili oporavku, moglo bi biti zatraženo da obave testiranje prije polaska i da, povrh toga, idu u karantenu u trajanju od 10 dana nakon dolaska na destinaciju, što bi se moglo skratiti na 5 dana ako se obavi novi test s negativnim rezultatom. Ta predložena novost značit će da necijepljeni, koji koriste Covid-potvrdu tako da svako malo u nju učitaju novi negativni nalaz testa, više neće tako lako putovati iz tamno crvenih područja kao cijepljeni i oni koji su prebolili Covid-19.

Karta koju Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) objavljuje svakoga tjedna, s različitim bojama koje označavaju epidemiološku situaciju u različitim državama članicama i regijama u EU, ostaje kao orijentir, ali pri određivanju boja ubuduće će se uzimati u obzir još jedan kriterij. To je kriterij postotka cijepljenog stanovništva.

S obzirom da je Hrvatska po tom kriteriju daleko ispod prosjeka EU, a još dalje od nekih turističkih zemalja poput Španjolske i Portugala koje su procijepile natprosječno velik dio svog stanovništva, Hrvatskoj takva nova pravila prijete dugotrajnijim ostankom u crvenoj boji. Ako se postoci cijepljenih nastave kao do sada, ljeto bi Hrvatska mogla dočekati u crvenom ili čak tamno crvenom, a sve ostale mediteranske zemlje u zelenom.

Za putovanja između zelenih područja ne bi bila potrebna niti Covid-potvrda, predlaže Komisija.

Sve ove novosti odnose se samo na upotrebu Covid-potvrda prilikom prekograničnih putovanja, unutar EU, ali i globalno, u zemlje koje priznaju europske Covid-potvrde, a među njima je i SAD. Ne odnose se na nacionalne propise o upotrebi Covid-potvrda za ulazak u restorane, kafiće i slična mjesta. Ti nacionalni propisi o “domaćoj” upotrebi takvih certifikata vrijede i za putnike-strance, jednako kao i za domaće.

- Covid-potvrde su jedino rješenje za organiziranje sigurnih i slobodnih putovanja u doba pandemije. One će biti svjetski standard dok god traje pandemija - kaže europski povjerenik za pravosuđe Didier Reynders.