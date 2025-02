Dubrovnik nudi Splitu zbrinjavanje pasa

Nakon što je Grad Split uputio poziv svim registriranim skloništima da zbrinu preostala 32 psa od njih 67 koliko ih je splitski psihijatar Tomislav Pelivan uzgajao za borbe, javilo se samo sklonište za pse u Dubrovniku koje je i dosad preuzelo najveći dio pasa. Psi ne mogu ostati na neadekvatnom i zakonski nereguliranom smještaju pokraj odlagališta otpada u Karepovcu jer je tamo u tijeku gradnja državne ceste, ističu u udruzi Prijatelji životinja. Voditeljica azila u Dubrovniku Ana Ivelja uputila je dopis Gradu Splitu u kojemu izražava zabrinutost za pse koji su sada izloženi buci teške mehanizacije i radovima oko boksova. Upozorila je kako to nisu dobri uvjeti za teško traumatizirane pse i ponudila suradnju. U dubrovačkom skloništu psi bi bili sve dok im se ne pronađe privremeni smještaj ili do gradnje odobrenog skloništa u nadležnosti Grada Splita. – Zbog ograničenog kapaciteta našeg skloništa ne možemo preuzeti veliki broj pasa odjednom. No ako nađemo zajedničko rješenje, smatramo da postoji mogućnost da ih zbrinemo sve. Koliko smo upoznati, boksovi na Karepovcu montažnog su oblika i ako bi se ta infrastruktura mogla preseliti na našu lokaciju, mogli bismo tako osigurati nužan smještaj za sve preostale pse. Mi bismo u tom slučaju organizirali i financirali potrebne pripremne radove, poput poravnavanja terena, betoniranja i sastavljanja infrastrukture, dok bismo od vas tražili da organizirate demontažu i prijevoz boksova za preostale pse – ističe Ivelja. Grad Split bi, dodala je, financirao samo veterinarske troškove i hranu te plaćao jednog djelatnika koji bi radio na socijalizaciji pasa, uz postojeći tim. Svi djelatnici skloništa prošli su obuku kod ovlaštenih trenera, a u travnju im dolazi Liz Wolting, najpoznatija europska bihevioristica za pse i stručnjakinja za rehabilitaciju opasnih pasa. (I. Beti)