Državni odvjetnik: Optužit ću Netanyahua

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu mogao bi biti optužen za zloporabu položaja, prijevaru i korupciju nešto više od mjesec dana prije parlamentarnih izbora koji se trebaju održati 9. travnja. Državni odvjetnik Avichai Mandelblit rekao je da će ga optužiti, a spočitava mu, na 57 stranica, korištenje ovlasti u privatne svrhe. U dvije istrage (označene brojevima 1000 i 2000) iznose se sumnje vezane uz prijevaru i zloporabu položaja, a u trećoj (dossier 4000) uz korupciju.

Medijske usluge

Prema dossieru 1000, Netanyahu i njegova supruga dobili su darove vrijedne 200.000 dolara od dvojice poslovnih ljudi, hollywoodskog producenta i izraelskog građanina Arnona Milchana te od australskog biznismena Jamesa Packera. Među darovima su šampanjac i cigare, a tužiteljstvo smatra da mu nisu bili darovani kao obiteljskom prijatelju, već kao premijeru. Dossier 2000 odnosi se na učestale kontakte Arnona Mozesa (izdavač tabloida Yediot Ahronot) s Netanyahuom. Mozes je, navodno, izdavačku politiku lista usmjerio kao povoljniju za Netanyahua. Tužitelj Mandelblit u obrazloženju piše da je Netanyahu “premda nije tražio usluge i nije postavljao uvjete, ipak iskoristio ponudu da list utječe svojim novinarskim tekstovima na predizbornu kampanju (za izbore 2015.) kojima je znatno poboljšana mogućnost za pobjedu” na njima.

Dossier 4000 odnosi se na odluku Netanyahua dok je obavljao i dužnost ministra za komunikacije, kojom je favorizirao telefonsku kompaniju Bezeq Telecom Israel i njezina vlasnika Shaula Elovicha u zamjenu za pozitivne informacije na stranici te kompanije Walla. Tužitelj Mandelblit piše da je Netanyahu prihvatio beneficije znajući da se radi o korupciji. Naime, stranica kompanije je pozitivno pisala u Netanyahuu, koji je uslugu uzvratio favoriziranjem Bezeq Telecoma kao ministar.

Dakako, Netanyahu je izjavio da je žrtva “političkog progona”, a optužbe je nazvao “kućom od karata” koju će se bez teškoća raspršiti. Izraelski premijer nema obvezu dati ostavku pa je naveo da to neće ni učiniti i tijekom konferencije za novinare najavio da će još mnogo godina na čelu vlade služiti građanima. I kada bi optužba bila potvrđena, on ne bi trebao dati ostavku, premda bi politički bio oslabljen. Prvo preliminarno ročište trebalo bi se održati tek nakon nekoliko mjeseci, dakle poslije parlamentarnih izbora. Netanyahuovi branitelji mogli bi tražiti arhiviranje istrage ili ublažavanje optužbi. Bude li Netanyahu osuđen za korupciju, mogao bi dobiti do 10 godina zatvora, ali i biti kažnjen samo novčano. Za kaznena djela prijevare i zloporabe položaja kazna može biti do tri godine zatvora.

TEL AVIV Prosvjednici su 2016. uklonili jednu premijerovu statuu

“Odmah daj ostavku!”

Najava da bi mogao završiti na sudu, Netanyahuu i njegovoj vladi te njezinoj desnoj koaliciji stvara političke probleme. Zbog toga on i govori o sudskom progonu u političke svrhe.

Stranka desnice Likud, kojoj je na čelu, prema ispitivanju javnosti, trebala bi pobijediti na sljedećim izborima te je zatražila od vrhovnog suda da utječe na državno tužiteljstvo kako bi se eventualno podizanje optužbe prebacilo poslije izbora. Nakon objave o mogućem pokretanju optužbe protiv Netanyahua, stranke desnice, prema ispitivanju javnosti, ne bi mogle na izborima ostvariti većinu od 61 mjesta u Knesetu. Oporba, bivši šef oružanih snaga Benny Gantz i bivši ministar financija Yair Lapid, imaju sada više šansi za pobjedu, a čelnik oporbene lijeve Laburističke stranke Avi Gabbai zatražio je ostavku Netanyahua.

– Izraelci ne žele imati korumpiranog lidera. Dakle, daj ostavku i okončaj ovu stramotu! – poručio je Gabbai premijeru Netanyahuu.

