'Državi sam uštedio 7 milijardi kuna'

Tvrtka C.E.M.P. koja je ovih dana pod povećalo javnosti došla zbog uhićenja sad već bivše državne tajnice Josipe Rimac koju istražitelji sumnjiče da je pogodovala, među ostalima, i toj tvrtki, već je prije bila tema javnih rasprava i optužbi među političarima oko pogodovanja. A sad je i ta tema opet postala aktualna.

Bivši ministri gospodarstva poput Radimira Čačića i Tomislava Paninića tako prozivaju također bivšeg ministra iz tog resora Ivana Vrdoljaka da je C.E.M.P.-u omogućio da dobiva znatno veće poticaje samo dan prije nego je stupio na snagu novi tarifni model prema kojem su ti poticaji bili znatno niži. Čačić tako tvrdi je Vrdoljak ugovor s C.E.M.P-om potpisao 31. prosinca 2013., dok je 1. siječnja 2014. na snagu stupila, niža tarifa otkupa električne energije iz vjetroelektrana od one na koju se država obvezala ugovorom s C.E.M.P.-om. Vrdoljak ovih dana ne istupa u javnosti na ovu temu, ne odgovara na pozive, ali danas se oglasio na svom Facebook-profilu.

- Baš čudno da Čačić u izjavama ne spomene da je upravo mojom odlukom o vjetroelektranama državi i građanima ušteđeno oko sedam milijardi kuna, dok je on istodobno branio kvote kojima bi se taj iznos doslovno bacio u vjetar - poručio je Vrdoljak koji je za one koje žele, kako je napisao, stavio nekoliko linkova sa sjednica Vlade dok je on bio ministar gospodarstva s odlukama o vjetroelektranama.

- To je sve što imam reći na tu temu. Znate, nakon mene se izmijenilo još pet-šest ministara gospodarstva - napisao je Vrdoljak.