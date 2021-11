Država se igra copy/paste pravosuđa: Ovo su najbizarnije presude, suci prepisuju čak i tipfelere

Da, i to postoji, “copy-paste” pravosuđe kao tehnološki naprednija verzija činovničkog sudovanja. I to je masovna pojava. Dvije presude u radnom sporu protiv iste srednje škole u Zagrebu, razlikuju se samo po poslovnom broju pod kojim se vode, osobnim podacima tužiteljica, dosuđenom iznosu od 7804,10 kuna u jednom i 7511,96 kuna u drugom slučaju, a sve ostalo pa i dosuđeni parnični trošak od 1875 kuna, u obje presude je isto. Doslovno. Isti je i odvjetnik koji zastupa tužiteljice. Ista je i sutkinja koja je potpisala te dvije presude iste od riječi do riječi na 12 stranica. Nema nikakve dvojbe da je pri pisanju jedne od tih presuda korištena funkcija “copy-paste” i onda je promijenjeno samo ono što je bilo nužno promijeniti.