'Država formira cijene lijekova po Italiji, Španjolskoj, Francuskoj...'

Članovi Živog zida, na čelu s predsjednikom stranke Ivanom Sinčićem, poručili su danas ispred Ministarstva zdravstva kako resorni ministar Milan Kujundžić mora svoj fokus u zdravstvu prebaciti s prihoda na ekonomiku sustava.

"One zemlje koje slušaju svoje znanstvenike, one napreduju i uređuju svoje zdravstvene sustave. Ministar Kujundžić neće napraviti ništa, kao što ni do sada nije napravio, ako ne prebaci fokus s beskrajne gladi za novcem i povećanjem prihoda, na samu ekonomiku zdravstvenog sustava", poručio je Sinčić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je kako država formira cijene lijekova na temelju usporednih cijena iz usporednih država, a one su Italija, Španjolska, Češka, Slovenija, Francuska.

"Tri od ovih pet zemalja su među deset najjačih ekonomija svijeta, imaju višestruko veće dohotke, a s njihovim cijenama i standardima naša je vlast odlučila uspoređivati cijene lijekova, onda su cijene u pravilu prevelike", objasnio je Sinčić.

Smatra da bi cijene bile drugačije i da bi se dobio prostor za uštede kad bismo se uspoređivali s Rumunjskom i Bugarskom.

Član Uprave Hrvatskog društva za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva Vatroslav Zovko rekao je kako je hrvatska država od nezavisnosti gospodar cijena lijekova i njenog tržišta te da je svaki ministar imao mehanizme potrebne za regulaciju cijena lijekova i njihovoj dostupnosti građanima.

"Ovdje postoji očigledno ignoriranje pokušaja da se utjecajem na kontrolu troškova unutar potrošnje lijekova u hrvatskom zdravstvu utječe na suzbijanje svih troškova liječenja u zdravstvu", naglasio je Zovko.

Prijedlog rješenja ponudila je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Ivana Dražić Lutilsky koja smatra da se sustav mora mijenjati iznutra.

"Moj je prijedlog da se napravi dubinska reforma unutar bolnica i cijelog sustava, ali koja bi donijela značajne uštede upravo s aspekta organizacije ustanove", rekla je Lutilsky.

Dodala je da u bolnicama svi pričaju o prihodima te da nitko ne gleda troškove, pri čemu se ni ne zna koliko košta pojedina usluga ili operativni zahvat na pacijentu. Smatra da se to može promijeniti praćenjem i mjerenjem troškova u bolnicama i u samom sustavu zdravstva.

Na kraju konferencije poručili su kako traže očitovanje ministra Kujundžića i drugih u sustavu zdravstva o sličnim predloženim idejama, a ne žele da ih se sustavno ignorira i omalovažava ljude koji su ih predstavili.

Sinčić je naglasio kako će sve ideje predstaviti i u Saboru.