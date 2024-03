Kako je tekla dramatična noć u Ninu: 'Samo jedno nas je spasilo od moguće katastrofe'

Snažno nevrijeme pogodilo je zadarsko područje gdje je pala rekordna količina kiše, a najgore je bilo u Ninu gdje se Jaruga izlila preko mosta te poplavila cestu. Poplavljeni su i bazeni Ninske solane, no svjedok poplave Dalibor Lovrić kaže kako je veća katastrofa ipak izbjegnuta. On je tijekom noći objavljivao situaciju iz Nina, a kako je sve to izgledalo prenosimo u cijelosti:



"Izlila se Miljušić Jaruga - Ždrijac je opet postao 'otok'! Rijeka Jaruga se opet izlila preko mosta i poplavila možda kao i 2017. cestu. Sada je 2 sata (11.3.), obaviješten je 112 i policija da zatvore cestu od mosta na Jaruzi do Cromarisa. Voda se ekstremno diže i plavi okolna područja. Iz Ždrijaca se trenutno (NE) može izaći/ući jedino sa zapadnog ulaza u ulicu Hrvatskih gradova do 2 sata - a sada u 3 sata samo sa amfibijom. Plavi površinu polja pored i sada u 2.30 se više ne može izaći kod Cromarisa u Nin.

Kako su poslije poplave 2017-te nasipi uređeni te ostala infrastruktura od mostova pa nadalje u vjeri sam da veće štete neće biti.

Nažalost voda će tijekom noći i dalje rasti, iz iskustva znam da vodeni val tek stiže - palo je do sada 200 mm a kada je bila ona poplava iz 2017. je bilo oko 300 mm po m2 ..Dakle, čeka nas neizvjesnost i besana noć.

VEZANI ČLANCI:

3.15 sati - voda se izlila na prometnicu prema Vrsima i Zukvama i tu je voda po cesti oko 40-50 cm sada u 3.40 sati iz Jaruge i auti su blokirani, uspjeli su izaći iz vode upravo



4.30 sati - voda u rijeci Jaruzi po mojoj procjeni se više ne diže i dalje su prometnice neprohodne a stanje u Zadarskoj županiji je složeno. Navodno je najteže oko Krnježe i od Zadra prema sjeveroistoku. Kiša - intenzitet posustaje sada oko 5 sati oko Nina.

Situacija na prometnici od Cromarisa do mosta na Jarugi se polako normalizira uz prisustvo regulacije i propuštanja vozila.

Smatram da je količina vode noćas bila malo manja od one poplave 2017. (navodno noćas oko 200 mm po m2) te ovo ukazuje da su aktivnosti na uređenju nasipa oko Jaruge, mostovi, radovi na uređenju voda i sve što se radilo pokazali ovdje test te da je 'spasilo' Nin od moguće štete koja je mogla biti da se to nije učinilo. Priroda se mijenja i ovakvi ekstremi koji su sve češći pokazuju da se preventivni zahvati na obrani poplave moraju uzeti kao nešto s čim se moramo u budućnosti nositi" napisao je na Facebooku Dalibor Lovrić.

FOTO Posljedice nevremena koje je poharalo Zadar