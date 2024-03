FOTO Na zadarskom području pala rekordna količina kiše: Poplavljene ulice, brodovi na cestama

prepucavanje u saboru

Grmoja: 'HDZ žuri na izbore, želi zaustaviti istrage'; Zekanović: 'Oporba je tražila izbore'

"Glas za Most je glas za Sandru Benčić (Možemo) i Peđu Grbina (SDP)", dodao je Zekanović. "Glas za Most je glas za Most, a glas za Zekanovića je glas za lopovluk i kriminal, prevrtljivost i promjenu pozicija, kako se 'namisti u taj čas' ”, uzvratio je Grmoja