Drama zbog Primorca na HDZ-u: Pobunili se zbog reforme, a njegov istup dodatno ih je razljutio

Ideja da se povećanje plaća u predizbornoj godini osigura, među ostalim, ukidanjem prireza naišla je jučer na negativan stav HDZ-ovaca na Predsjedništvu stranke. Iz više izvora doznajemo, naime, kako je više članova ovog središnjeg tijela stranke jučer otvoreno govorilo protiv smjera buduće reforme okvir koje je HDZ-ovcima prezentirao ministar financija Marko Primorac.

O idejama Primorca negativno se, među ostalima, izrazio i Ante Sanader, politički tajnik stranke i prvi splitsko-dalmatinski HDZ-ovac. On je, prepričavaju naši izvori, upozorio kako je nužan oprez kada se zadire u prihode lokalne samouprave, na što je Primorac burno reagirao, spočitnuvši Sanaderu kako bi on zapravo podizao poreze. Ovakav istup ministra financija nije, pak, sjeo čak ni onima koji nisu skloni Sanaderu, ali smatraju kako je krajnje neprimjereno da se ministar koji nije ni član stranke na taj način obraća nekom s dugogodišnjim stranačkim stažom, i to na sjednici najvišeg tijela u HDZ-u. Takav Primorčev istup vjerojatno je bio povod da su se na otvoreno protivljenje, kakvo se vrlo rijetko viđa na službenim sjednicama u HDZ-u, odlučili i drugi u Predsjedništvu. Na oprez su tako pozvali i Grozdana Perić, dugogodišnja HDZ-ova saborska zastupnica i članica Odbora za financije, Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića koji je ujedno i na čelu Udruge gradova, ali i župani Antonija Jozić i Marko Marušić.

Ostali HDZ-ovci s kojima smo razgovarali nakon jučerašnje sjednice tumače kako je ono što je zamislio Primorac zapravo udar na lokalnu samoupravu, na koju se prebacuje neprimjereno visok teret političkog odlučivanja o visini poreza na dohodak. Time se, kažu mnogi HDZ-ovci, udara u samu "kost" stranke, čija je snaga upravo u njezinim načelnicima, gradonačelnicima i županima te regionalnim i kapilarnim lokalnim organizacijama.