Predstavljene četiri opcije za budućnost Hajdukova stadiona: Koštao bi preko 200 milijuna eura

Nakon što je u utorak održana konferencija za medije na kojoj je glavna tema bila infrastrukturna budućnost Hajduka, danas je održana nova konferencija na kojoj su iznesene četiri konkretne opcije koje klub razmatra. Jasno je izrečeno kako je sanacija stadiona Poljud nemoguća zbog zamora materijala pa Hajduk mora potražiti novi dom.

Hajduk će najvjerojatnije graditi novi stadion i trening-kamp, a klub ima ove četiri opcije:

Sanacija Poljuda i gradnja novog stadiona na Brodarici te kampa u Stobreču. Uz sve navedeno gradila bi se i podzemna garaža s preko 1 200 parkirnih mjesta te atletsko bacalište i dvorana. Konačna cijena ove opcije iznosila bi 351 milijun eura.

Sanacija i nadogradnja stadiona na Poljudu. Ova solucija bila bi najbrže gotova, do 2030., a jedina ne uključuje izgradnju novog stadiona. Uključivala bi dodavanje parkirnih mjesta i izgradnju nove zgrade na zapadnom dijelu Poljuda. Uključuje kompletnu sanaciju postojećeg stadiona na Poljudu. Ukupna vrijednost ove opcije iznosila bi 169 milijuna eura.

Izgradnja novog stadiona na Poljudu: Najjeftinija opcija za klub, koštala bi oko 85 milijuna eura. Hajduk bi za vrijeme izgradnje novog Poljuda igrao na Parku Mladeži. Hajduk bi tako igrao na Poljudu do 2029. kada bi bila dovršena rekonstrukcija Parka Mladeži koji bi postao najmoderniji atletski stadion u Hrvatskoj, a od 2029. do 2032. gradio bi se novi Poljud.

Izgradnja novog stadiona na splitskoj periferiji. Istovremeno bi se sanirao Poljud, ali kao primarno atletski stadion. Uključuje i izgradnju kampa na Stobreču te parkinga s oko sedam tisuća mjesta.

- Riječ je o najvećim ulaganjima u infrastrukturu u zadnjih 50 godina u gradu, brojke su vas sigurno šokirale. U opciji 3 investitor jedino gradi na čistom zemljištu, u vlasništvu grada. To čini veliku razliku. Zaključak, opcije 1 i 4 nisu izvedive, Grad ih ne može realizirati, Grad ne bi mogao ulagati u ništa drugo 40 godina. Opcija 2 je izvediva, ali to samo zadržava postojeće stanje. U tom smislu, opcija 3 ostaje jedina funkcionalna i izvediva opcija. Osigurava najveći omjer troškova i koristi za Split, građane i Hajduk - rekao je po završetku press konferencije predstavnik tvrtke UHY Savjetovanje koja je radila studiju izvedivosti, Krešimir Budiša.