Dok Rusi bombardiraju grad, u kijevskoj podzemnoj željeznici rodila se beba

Dok su se Rusi probijali do Kijeva, u podzemnoj željeznici, koju stanovnici koriste kao sklonište, rodilo se dijete.

Mnogi stanovnici Kijeva upravo su podzemnu željeznicu odabrali kako bi se sklonili od opasnosti koja vani vreba, a među njima se našla i jedna trudnica koja je donijela na svijet novi život.

Fotografiju novorođene bebe objavila je u otvorenoj grupi na Telegramu nakon čega se počela širiti društvenim mrežama.

A baby was born 2 hours ago in the #Kyiv subway, which is now being used as a bomb shelter pic.twitter.com/QgBrLvFHcW