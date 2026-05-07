Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJETI CARINAMA

Trump: Nazvao sam Von der Leyen i dao joj rok do 04. srpnja. Bio sam strpljiv

Event to mark Military Mother's Day at the White House in Washington, DC
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
07.05.2026.
u 22:33

Dvoje čelnika također je razgovaralo o Iranu, dodao je Trump, rekavši kako su se složili da Teheran nikada ne može imati nuklearno oružje.

 ​Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je u četvrtak imao ⁠odličan poziv ⁠s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i ⁠da će ⁠dati Europskoj uniji rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog sporazuma prije nego što podigne američke ⁠carine na puno više razine. "Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Dano je obećanje da će EU ispuniti ‌svoj dio sporazuma i smanjiti svoje ⁠carine na nulu! Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na puno više razine", dodao je. Trump je u petak zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25 posto, s trenutačnih 15 posto, jer EU nije poštovala uvjete sporazuma postignutog prošlog srpnja. Dvoje čelnika također je razgovaralo o Iranu, dodao je Trump, rekavši kako su se složili da Teheran nikada ne može imati nuklearno oružje.
Javio se jedan od evakuiranih s kruzera smrti, u izolaciji je: 'Ne znam koliko ću dugo biti u bolnici'
Ključne riječi
carine Ursula von der Leyen Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!