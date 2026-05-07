Trump: Nazvao sam Von der Leyen i dao joj rok do 04. srpnja. Bio sam strpljiv

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je u četvrtak imao odličan poziv s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i da će dati Europskoj uniji rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog sporazuma prije nego što podigne američke carine na puno više razine. "Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.
"Dano je obećanje da će EU ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu! Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na puno više razine", dodao je. Trump je u petak zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25 posto, s trenutačnih 15 posto, jer EU nije poštovala uvjete sporazuma postignutog prošlog srpnja. Dvoje čelnika također je razgovaralo o Iranu, dodao je Trump, rekavši kako su se složili da Teheran nikada ne može imati nuklearno oružje.