Trump: Nazvao sam Von der Leyen i dao joj rok do 04. srpnja. Bio sam strpljiv

​Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je u četvrtak imao ⁠odličan poziv ⁠s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i ⁠da će ⁠dati Europskoj uniji rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog sporazuma prije nego što podigne američke ⁠carine na puno više razine. "Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Dano je obećanje da će EU ispuniti ‌svoj dio sporazuma i smanjiti svoje ⁠carine na nulu! Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na puno više razine", dodao je. Trump je u petak zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25 posto, s trenutačnih 15 posto, jer EU nije poštovala uvjete sporazuma postignutog prošlog srpnja. Dvoje čelnika također je razgovaralo o Iranu, dodao je Trump, rekavši kako su se složili da Teheran nikada ne može imati nuklearno oružje.