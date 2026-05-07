Burna rasprava u 'Otvorenom', pale teške riječi u HRT-ovu studiju: 'Doveli ste deklariranog fašista'; 'Oni su horda divljaka'

Oštre međusobne optužbe, sukobi oko prava žena, pobačaja i zakonske zaštite nerođenog života obilježili su emisiju „Otvoreno”, u kojoj su gostovali Željka Markić, izvršna direktorica udruge „U ime obitelji”, Igor Peternel, član stranke DOMiNO, Dalija Orešković, saborska zastupnica i predsjednica stranke Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom, te Katarina Peović, članica Radničke fronte i bivša saborska zastupnica

Željka Markić rekla je kako organizatori Hoda za život nisu u sukobu s političkim protivnicima, ali smatra da zagrebačka gradska vlast nije jednako tretirala sve građanske inicijative te naglasila kako im je "pokušao bacati klipove pod noge, ali nije uspio". Najavila je da Hod za život u Zagrebu počinje u subotu u 10.30 ispred HNK te dodala da će se ove godine održati u 20 hrvatskih gradova, među kojima su prvi put Pula, Gospić i Zaprešić.

Markić je istaknula kako organizatori žele upozoriti da je „ljudskost nerođenog djeteta neupitna” te da zakoni trebaju pratiti znanstvene spoznaje. Osvrnula se i na rasprave o pobačaju te tvrdnje da bi stroža zakonska zaštita nerođenog života dovela do većeg broja ilegalnih pobačaja i ugroze zdravlja žena. "Puno smo slušali te mitove da je zaštita nerođenog života opasna za žene jer ih tjera na ilegalne pobačaje. Imamo primjer Poljske koja ima najnižu majčinsku smrtnost u Europskoj uniji. Pokazalo se upravo suprotno – kada su ponovno kriminalizirali pobačaj, život žena postao je bolje zaštićen", rekla je Markić.

Igor Peternel velik dio svog istupa posvetio je kritici zagrebačke gradske vlasti i činjenici da predstavnici Možemo! nisu sudjelovali u emisiji. Kazao je da Hod za život za njega predstavlja slobodu građana da izraze svoje stavove. Peternel je potom usporedio odnos gradske vlasti prema Hodu za život s podrškom koju daje drugim manifestacijama. "Protive se slavljenju života, ali ne i slavljenju kulture smrti. Za dva dana sponzorirat će Trnjanske kresove i slaviti ono što ja smatram upadom horde divljaka koji su ljudima oduzeli imovinu i nametnuli državu koju većina nije htjela. To je kultura koju zagovaraju", rekao je Peternel.

Dalija Orešković ustvrdila je kako iza Hoda za život vidi širu političku i društvenu agendu povezanu s utjecajem Crkve na državu i zakonodavstvo. "Prije svega rekla bih da se ovdje radi o pozadinskoj želji Crkve da postane vlast u državi i da putem ovakvih manifestacija i udruga civilnog društva dođe do autoriteta sile i moći te da na taj način, promjenom zakonskih okvira i pravila, vrati položaj žene u društvu na srednjovjekovne, a možda i starozavjetne postavke", rekla je Orešković. Smatra da Hod za život ne polarizira dodatno društvo, ali da izaziva frustracije jer se, kako kaže, ponovno otvaraju rasprave o pravima žena koje su se vodile još početkom 20. stoljeća.

Katarina Peović ocijenila je da ljevica razumije motive organizatora Hoda za život, ali smatra da se iza slogana o zaštiti života krije ograničavanje prava žena. "Vi u studiju imate čovjeka koji je deklarirani fašist i koji smatra da je oslobođenje od fašizma okupacija. Samo fašisti smatraju da je oslobođenje od fašizma okupacija", rekla je Peović, referirajući se na Peternelove izjave. Dodala je kako, prema njezinu mišljenju, organizatori Hoda za život pod krinkom zaštite života zapravo nastupaju protiv ženskih prava i jednakosti kazavši: "Kada kažu da su za život, onda su protiv prava žena na izbor. Kada kažu da su za obitelj, onda su protiv ženskih prava i jednakosti".

Igor Peternel rekao je da više nema prostora za društvenu pomirbu između suprotstavljenih političkih i svjetonazorskih opcija. Ponovno je govorio o svojoj interpretaciji događaja iz 1945. godine, ustvrdivši da je nakon Drugog svjetskog rata Hrvatskoj nametnut politički sustav koji velik dio građana nije želio. Dodao je kako smatra da se hrvatsko društvo može promijeniti samo političkom pobjedom nad takvim politikama. "Pomirba Franje Tuđmana je umrla. Takve politike treba pobijediti i nakon toga provesti duboke kulturne reforme. Alternativa je da ova nacija izumre", rekao je Peternel.

Osvrnula se i na Peternelove izjave o 8. svibnja 1945. godine. "Kada netko otvoreno ponavlja tezu da je Zagreb 8. svibnja 1945. okupiran, onda se moramo zapitati kakvu Hrvatsku želimo graditi i kakve vrijednosti želimo prenositi novim generacijama. Što Europa slavi toga datuma? Zar doista želimo društvo u kojem će se država i Crkva miješati u spavaće sobe i maternice građana?", rekla je Orešković.