PORTUGALCI PRESRELI RUSE

Lovci NATO-a poletjeli u hitnoj akciji zbog ruskih aviona

VL
Šimun Ilić
08.05.2026.
u 10:43

NATO je posljednjih tjedana više puta slao lovce radi identifikacije i praćenja ruskih vojnih letjelica koje su letjele bez poštivanja međunarodnih pravila zračnog prometa.

Portugalski borbeni zrakoplovi F-16 presreli su ruski transportni avion An-12 i lovac Su-35 iznad Baltičkog mora u sklopu NATO-ove misije Air Policing 2026, priopćilo je NATO-ovo Zapovjedništvo zračnih snaga, piše Militarnyi.

Portugalski kontingent smješten je u estonskoj zračnoj bazi Ämari, a od početka misije 1. travnja borbeni avioni podizani su šest puta zbog aktivnosti ruskih zrakoplova u regiji. NATO je posljednjih tjedana više puta slao lovce radi identifikacije i praćenja ruskih vojnih letjelica koje su letjele bez poštivanja međunarodnih pravila zračnog prometa.

Tako su početkom svibnja francuski Rafalei presreli dva ruska bombardera Su-24M u blizini Kalinjingrada. Prema navodima NATO-a, ruski avioni letjeli su s isključenim radarskim transponderima, bez prijavljenog plana leta i bez komunikacije s kontrolom zračnog prometa. Krajem travnja švedski i danski borbeni avioni presreli su i ruske strateške bombardere Tu-22M3 u pratnji lovaca Su-35S iznad Baltika.

U međuvremenu je objavljeno i da Slovačka planira do kraja 2027. rasporediti svoje borbene avione F-16 u NATO-ovu misiju nadzora zračnog prostora Litve, Latvije i Estonije. Misija Baltic Air Policing provodi se od 2004. godine s ciljem zaštite zračnog prostora baltičkih članica NATO-a koje nemaju vlastite borbene avione za nadzor neba.

PO
potepuh
10:55 08.05.2026.

Lovci natoa stalno lete naši takpđer svaki dan. Koja je svha tih letova neznaju ni oni sami?

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

