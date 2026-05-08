MISTERIOZAN SLUČAJ

U Berlinu otet poduzetnik iz BiH: Napadači ga ugurali u kombi i nestali

Mateja Papić
08.05.2026.
u 10:28

Od otmice, koja se dogodila na ulici Wolfacher Pfad u Waidmannslustu, nema nikakvih informacija o sudbini poduzetnika

Njemačka policija i državno odvjetništvo tragaju za bosanskohercegovačkim poduzetnikom Ismetom K. (51), koji je prije dva tjedna otet u berlinskoj četvrti Waidmannslust. Istražitelji upozoravaju da se ne može isključiti ni mogućnost ubojstva. Nepoznati napadači 23. travnja oko 11:15 sati u šumovitom dijelu sjevernog Berlina nasilno su ugurali Ismeta K. u bijeli kombi i odvezli ga u nepoznatom smjeru, priopćilo je državno odvjetništvo u Berlinu. “Dosad nepoznati muškarci, vjerojatno uz primjenu sile, ugurali su ga u teretni prostor bijelog kombija i od tada mu se gubi svaki trag”, izjavio je glasnogovornik glavnog državnog odvjetnika Michael Petzold.

Od otmice, koja se dogodila na ulici Wolfacher Pfad u Waidmannslustu, nema nikakvih informacija o sudbini poduzetnika. Policija navodi kako nije bilo kontakta između otmičara i obitelji niti zahtjeva za otkupninom. “Dosad nije bilo nikakvog kontakta otmičara s obitelji otetog ili osobama iz njegova okruženja”, rekao je Petzold, dodajući kako istražitelji ne isključuju mogućnost nasilnog kaznenog djela.

Istragu je preuzeo 3. odjel za ubojstva pri berlinskom Državnom uredu kriminalističke policije (LKA), što dodatno ukazuje na ozbiljnost slučaja. Prema navodima tužiteljstva, financijski motiv zasad se ne može isključiti, iako detalji eventualnih prijetnji prije otmice nisu objavljeni. Na mjestu događaja svjedoci su opisali kako se bijeli kombi zaustavio pored kućnog broja 3, nakon čega su nepoznati muškarci zgrabili poduzetnika i nasilno ga ubacili u vozilo. Vrata su zatim zatvorena, a vozilo se udaljilo u nepoznatom smjeru.

Policija je objavila fotografije Ismeta K. te uputila javni apel građanima da pomognu u potrazi. “Tko ima informacije o njegovu kretanju ili je svjedočio događaju, neka se javi policiji”, poručili su istražitelji. Građani se mogu javiti odjelu za ubojstva na broj telefona (030) 4664-911333 ili putem e-pošte LKA113-Hinweis@polizei.berlin.de, kao i putem internetske policijske prijave. 

