Njemački ministar: Trumpov 'neodgovorni rat' kriv za gospodarsko usporavanje

Njemački ministar financija optužio je Donalda Trumpa za „neodgovorni rat u Iranu”, ustvrdivši kako je upravo taj sukob glavni razlog znatnog pada očekivanih poreznih prihoda Njemačke. Lars Klingbeil poručio je da su potezi američkog predsjednika na Bliskom istoku izazvali „globalni energetski šok”.

Njemačke vlasti pritom su smanjile procjene poreznih prihoda za razdoblje od 2026. do 2030. godine za približno 70 milijardi eura (82 milijarde dolara odnosno 60,5 milijardi funti). „Ova korekcija jasno pokazuje koliko rat u Iranu šteti našem gospodarstvu”, izjavio je Klingbeil u Berlinu. Njemački kancelar Friedrich Merz prošloga je mjeseca razljutio Trumpa nakon što je ustvrdio da je Bijela kuća bila „ponižena” od strane iranskih pregovarača. Američki predsjednik potom je zaprijetio povlačenjem tisuća američkih vojnika iz baza u Njemačkoj.

Od dolaska na vlast prije godinu dana kancelar Merz više je puta davao naslutiti kako su Trumpove politike ozbiljno promijenile tradicionalno bliske odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Tako je još u veljači upozorio da se „otvorio dubok jaz između Europe i Sjedinjenih Država”. Unatoč tome, njemački je kancelar tijekom godine dvaput posjetio Bijelu kuću u pokušaju smirivanja napetosti u transatlantskim odnosima.

Njemačka se, zajedno s drugim europskim državama, kritički postavila prema ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. veljače, a koji je dodatno pojačao strahovanja od globalnog gospodarskog usporavanja. Njemačka koalicijska vlada već se dulje vrijeme bori s poticanjem gospodarstva koje stagnira godinama, pri čemu važnu ulogu imaju visoki troškovi energije i slaba potražnja za izvozom.

Merz je prošloga mjeseca studentima izjavio kako „Amerikanci očito nemaju nikakvu strategiju” te da ne vidi „kakav strateški izlaz” namjeravaju odabrati. „Iranci su očito vrlo vješti pregovarači, odnosno još vještiji u izbjegavanju pregovora – puštaju Amerikance da dolaze u Islamabad pa odlaze bez ikakvog rezultata”, rekao je.

Dodao je i kako je „čitava nacija” ponižena ponašanjem iranskog vodstva. Trump je već sljedećeg dana odgovorio objavom na društvenoj mreži Truth Social, poručivši da Merz smatra kako je „u redu da Iran posjeduje nuklearno oružje” te da „ne zna o čemu govori”. „Nije ni čudo da Njemačka tako loše stoji, gospodarski i u svakom drugom smislu!”, napisao je Trump.

Dodatno zaoštravajući sukob, američki predsjednik kasnije je poručio kako bi se Merz trebao više baviti „popravljanjem svoje urušene države, posebice pitanjima migracija i energetike”, a manje „uplitanjem u one koji uklanjaju iransku nuklearnu prijetnju”. Početkom ovoga mjeseca, svega nekoliko dana nakon Merzovih prvih izjava, američko Ministarstvo obrane objavilo je plan povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke, a odluka se pripisuje ministru obrane Peteu Hegsethu.

Njemački ministar obrane izjavio je kako je odluka Pentagona bila „očekivana”. Američka vojna prisutnost u Njemačkoj daleko je najveća u Europi. U toj zemlji raspoređeno je oko 35.000 američkih vojnika, dok ih je oko 12.000 u Italiji te dodatnih 10.000 u Ujedinjenom Kraljevstvu, piše BBC.

Trump je dugogodišnji kritičar NATO saveza te je više puta prozivao saveznike zbog odbijanja da podupru njegove planove za ponovno otvaranje strateškog pomorskog pravca kroz Hormuški tjesnac, koji je Iran praktički zatvorio. Kroz taj tjesnac inače prolazi oko 20 posto svjetske nafte i prirodnog plina (LNG), a ratna zbivanja dovela su do naglog rasta cijena energenata na svjetskim tržištima. Zaraćene strane trenutačno poštuju primirje koje bi trebalo otvoriti put sporazumu o završetku rata.

Trump je u srijedu izjavio kako će rat „vrlo brzo završiti”, dok Iran tvrdi da razmatra američki prijedlog za okončanje sukoba. Pregovori su, međutim, zapeli nakon što su Sjedinjene Države uvele blokadu iranskih luka, istodobno pokušavajući ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kako bi gotovo 2000 brodova, zarobljenih u Perzijskom zaljevu još od veljače, moglo sigurno nastaviti plovidbu.