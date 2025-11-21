DOGE ostaje snažan dok rastu očekivanja o novom ATH-u - ali prava prilika leži u ovom novom izazivaču među meme kriptovalutama

Dogecoin (DOGE) čvrsto se drži iznad ključne razine podrške koju je testirao više puta, zbog čega mnogi analitičari vjeruju da bi mogao potaknuti snažan skok prema svom povijesnom vrhuncu, dok se prodajni pritisak smanjuje.

Istovremeno, DOGE nove ere - Maxi Doge (MAXI) - brzo postaje glavni kandidat za ponavljanje eksplozivnih prinosa koje je DOGE ostvario u svojim najboljim danima.

Maxi Doge je sada premašio 4,07 milijuna dolara u pretprodaji, a val investitora koji kupuju ono što bi mogla biti “sljedeća DOGE” kriptovaluta ne pokazuje znakove usporavanja. Uostalom, ako “sljedeći DOGE” znači hvatanje istih 180.000% rasta kao original, onda je ovaj novi psić vrijedan čekanja.

Ono što MAXI predstavlja u ovoj ranoj fazi upravo je ono što je većina ljudi propustila kod DOGE-a - ulazak prije nego što dođe masa, kada zamah i snaga zajednice mogu promijeniti sve. Maxi Doge u potpunosti je posvećen okupljanju onih koji žele gurnuti projekt prema 1000x rastu, a čini se da se tim priprema to i ostvariti.

Trenutačno investitori još uvijek mogu sudjelovati u trenutnoj rundi pretprodaje i kupiti MAXI po cijeni od 0,0002685 USD, ali samo sljedećih 12 sati, prije nego što cijena poraste u sljedećoj rundi.



DOGE može odskočiti, ali Maxi Doge cilja na Mjesec

Usred šire nesigurnosti na tržištu, grafikon kojeg je podijelio X korisnik Dogegod pokazuje da se originalna meme kriptovaluta Dogecoin drži na ključnom višegodišnjem području podrške. To je isti raspon od 0,15-0,17 USD koji je više puta pokrenuo velike preokrete kroz povijest DOGE-a.

Trenutačni retest sugerira da bi se sličan obrazac mogao formirati ponovno, i ako ta podrška zadrži, DOGE bi mogao biti spreman za snažan uzlazni pokret u narednim tjednima. Dogegod vjeruje da bi to moglo bez problema pogurati kriptovalutu iznad njenog ATH-a.

Ovu prognozu ponovio je i Trader Aman, koji je istaknuo da DOGE poštuje istu razinu podrške dok formira bikovski simetrični trokut, formaciju koja često prethodi proboju. Njegova ciljna zona je 0,20-0,21 USD.

U međuvremenu, analitičar Don ukazao je na identično područje podrške kao bazu ogromnog višegodišnjeg trokutastog obrasca, sugerirajući da se DOGE približava kraju dugog razdoblja konsolidacije. Prema njegovom mišljenju, proboj iz ove strukture mogao bi poslati DOGE prema 0,55-0,60 USD, uz potencijal da dosegne 1 USD ako se zamah ubrza.

No iako DOGE ima prostora za rast - i povratak na svoj vrhunac značio bi skok od 78% - postoji još jedna meme kriptovaluta s istom „dog-eat-the-market“ energijom, koja cilja na još veće dobitke: Maxi Doge.



Upoznajte Dogea koji je 1000x glasniji, hrabriji - i više degen

Ako uzmeš DOGE i pomnožiš njegovu osobnost, snagu i degen kulturu s 1000x, dobiješ Maxi Doge.

Ova verzija DOGE-a savršena je kriptovaluta s psećom tematikom za današnje kripto okruženje i, na neki način, predstavlja svojevrsni „drugi dolazak“, „novi zavjet“ u odnosu na 10 degen zapovijedi koje je DOGE urezan u blockchain kulturu.

Jer u današnjem kripto svijetu sve se vrti oko „clouta“. Uz tisuće tokena koji se svakodnevno lansiraju na Pump.fun i drugim meme-kriptovaluta platformama, moraš se istaknuti da bi bio primijećen - a ništa se ne ističe više od nabildanog psa od 240 funti koji ispija stotine limenki Red Bulla i upija motivacijske audioknjige kao pre-workout.

To je brendiranje koje rezonira s degen publikom - energija „sve ili ništa“, bez oklijevanja, pun gas. A ništa to ne predstavlja bolje od Maxi Dogea.

Kako bi svaki punchline i svaki pump pogodio kako treba, Maxi Doge je dodijelio 65% tokenomike marketingu i dinamici rasta, osiguravajući da projekt ostane ispred ljudi koji su najvažniji.

Jednostavno rečeno, Maxi Doge se ne „fleksa“ samo radi izgleda - tim je odlučan osigurati da ova prenapuhana evolucija DOGE-a bude vidljiva svuda.

Sve što preostaje jest da se ta 1000x energija odrazi na grafikonu - a influenceri poput The Crypto Factor i Crypto Tech Gaming te portali poput 99Bitcoins smatraju da je to moguće.



Kako kupiti MAXI

Dogecoin može rasti koliko želi, ali onaj koji trenutno krade show je Maxi Doge.

Da biste kupili MAXI, posjetite web stranicu Maxi Doge i zamijenite ETH, BNB, USDT ili USDC za MAXI - ili kupite izravno bankovnom karticom.

Maxi Doge preporučuje najbolji kripto i Bitcoin novčanik na tržištu, koji olakšava sudjelovanje u pretprodaji. Besplatan je i dostupan na Google Playu i Apple App Storeu.

MAXI tokeni kupljeni u pretprodaji mogu se odmah staviti u staking putem izvornog protokola projekta, uz dinamični APY od 76%.

Za dodatnu sigurnost, pametni ugovor Maxi Dogea prošao je sveobuhvatnu reviziju od strane Coinsulta i SOLIDProofa, osiguravajući vrhunsku zaštitu.

Ostanite u toku sa zajednicom Maxi Dogea putem X-a i Telegrama.