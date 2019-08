Dodik: Komšićeva inicijativa je kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je u nedjelju inicijativu predsjedavajućeg BiH Predsjedništva Željka Komšića za ukidanjem konstitutivnosti triju naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka kao kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma i Ustava zemlje, te vraćanje duga Bošnjacima koji su ga birali na posljednjim izborima.

"Zamislite da kažem kako ću se kao srpski član Predsjedništva u susretu s europskim dužnosnicima zalagati za nezavisnost Republike Srpske, kakva bi histerija nastala i u Sarajevu i u međunarodnom krugovima. Svi bi vrisnuli da je to protuustavno i protudaytonski. Pa zar zalaganje za ukidanje konstitutivnosti također nije protuustavno i protudaytonski?“, upitao se Dodik.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komšić je nedavno izjavio kako promjena izbornog zakonodavstva može samo dovesti do jačanja građanskog na uštrb nacionalno - konstitutivnog načela, te je najavio kako će se za to zauzimati tijekom svakog susreta s dužnosnicima Europske komisije.

Konstitutivnost triju naroda, Hrvata, Srba i Bošnjaka sastavni je dio Daytonskog mirovnog sporazuma i Aneksa IV, što je Ustav Bosne i Hercegovine.

Dodik je nereagiranje međunarodne zajednice na Komšićevo zauzimanje za promjenu Daytona nazvao politikom dvostrukih standarda

„To je ta međunarodna zajednica i OHR i to su politike dvostrukih standarda koje su BiH i dovele do slijepe ulice", rekao je Dodik.

On je pri tome pojasnio kako je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda te da su svi pokušaji koji osporavaju to ustavno načelo neustavni i protudaytonski.

Dodik smatra kako je Komšićevo zauzimanje za ukidanje prava triju naroda predstavlja tek vraćanje duga Bošnjacima koji su ga izabrali na posljednjim izborima.

„Komšić se očigledno stavlja na čelo kolone unitarista kojima mora vratiti dugove za glasove kojima su i ga doveli u Predsjedništvo", rekao je Dodik.

Željko Komšić je na posljednjim izborima postao hrvatski član Predsjedništva dominantno glasovima Bošnjaka koji su tako preglasali Hrvate.