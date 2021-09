Direktorica Eko Moslavine: Stojim iza svojih riječi, morala sam zaposliti 10 ljudi

Nikad nisam pogodovao vijećnicima u zamjenu za njihov glas za nešto, ponovio je danas nekoliko puta HDZ-ov kutinski gradonačelnik Zlatko Babić na tiskovnoj konferenciji koju je održao povodom velike afere vezane uz zapošljavanje stranačkih članova i rodbine u gradskoj koumunalnoj tvrtki Eko Moslavina.

Naime, u javnost je početkom tjedna izašla direktorica te tvrtke Adrijana Cvrtila, s navodima po kojima su kutinski gradonačelnik i predsjednik kutinskog HSLS-a Davor Kljakić, inače koalicijski partner HDZ-u u Kutini, radili pritisak da se u Eko Moslavini zaposle pojedini članovi stranke i rodbina vijećnika, ili im se povećaju plaće, a sve kako bi se osiguralo glasanje tih vijećnika za proračun i rebalans proračuna.

Iako su ti navodi Adrijane Cvrtile potkrijepljeni i audio snimkama koje je objavio 24 sata i na kojima Kljakić, ali i dvojica vijećnika Darko Kousek i Dražen Kinderman, Cvrtili govore kako su o zapošljavanju razgovarali s gradonačelnikom Babićem on je demantirao da je o tome s njima razgovarao.

„Što se tiče optužbe da su u EKO Moslavinu zapošljavani članovi HDZ-a, ja odgovorno tvrdim da nisam utjecao da se u EKO Moslavini zaposli niti jedan jedini član HDZ-a. Direktorica je zapošljavala samostalno ili sa nekim u dogovoru bez mojeg znanja.“ – rekao je Zlatko Babić koji je optužio Cvrtilu da je u javnost izašla „s konstruiranim optužbama i izjavama van konteksta iskoristivši naivne vijećnike“ zbog toga što njezin izvještaj o radu za 2020. na sjednici Gradskog vijeća krajem srpnja nije prihvaćen niti je dobio ijedan glas vijećnika.

Zbog toga je pokrenut postupak promjene direktorice koja je nekoć bila u HDZ-u, te je nakon HNS-a i ORAH-a, završila u HSLS-u.

Gradonačelnik Babić je ipak priznao da je intervenirao vezano za troje djelatnica sortirnice.

„Nisam htio da dobiju otkaz na nezakonit način i da plaćamo mi kasnije odštete. Cvrtila je jako osvetnički postupala prema djelatnicima koji su zaposleni u tvrtki u vrijeme SDP-ove vlasti te su mnogi s tvrtkom na sudu i prijete nam odštete“ – rekao je Babić.

Nakon tiskovne konferencije reagirala je i Adrijana Cvrtila koja je protekli tjedan sve materijale i snimke odnijela i u USKOK. Ona je rekla kako i dalje stoji iza toga da je temeljem naloga i političkih pritisaka vodećih ljudi HDZ-a i HSLS-a u Kutini morala zaposliti sinove vijećnika koji nisu prošli liječnički, povećati koeficijente plaća te zapošljavati članove HDZ-a i HSLS-a što je sve prezentirala USKOK-u. Demantirala je i tvrdnje kako je iza njenog istupa politički motiv.

„Da sam htjela politički to iskoristiti izašla bi u javnost prije lokalnih izbora koje gradonačelnik sigurno onda ne bi dobio. No, došlo je do točke pucanja kada su pritisci postali prejaki. Deset je zaposlenika u pitanju, dvoje vezano uz vijećnike, a ostalo po HDZ i HSLS političkoj liniji. Spremna sam za pritiske koje očekujem pa i za smjenu“ – rekla je Cvrtila.

Gradonačelnik Zlatko Babić rekao je kako će surađivati sa istražnim organima, no da ostavku ne namjerava davati.

>> VIDEO Venecija će kamerama nadzirati broj turista u gradu: "Svi koji dolaze moraju poštivati grad!"