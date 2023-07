Dio javnih službenika nezadovoljan dodatkom na plaću: 'Zašto to nisu napisali u sporazumu?'

"I taj dodatak je oporeziv, baš super od naše Vlade što nam tako puno dala, od tih famoznih 100 eura, dobijem možda 80, ne znam kuda ću s tolikim dodatkom", "Kada plate doprinose, ispada da je dodatak 23 eura", "Zašto to nisu napisali u sporazumu?"...

Zasuli Ministarstvo pitanjima

Neke su to od poprilično bijesnih poruka koje su počele kružiti među zaposlenima u državnom i javnom sektoru, koji su odlukom Vlade od 1. srpnja dobili povećanje plaće od 60, 80 ili 100 eura. Taj izvanredni dodatak na plaću za lipanj dobili su nakon što su reprezentativni sindikati potpisali memorandum s Vladom. Povišica se odnosi na 219.000 ljudi. Ili se barem po javnoj komunikaciji iz Vlade trebala odnositi s obzirom na to da su i premijer Andrej Plenković i Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, u više navrata kazali da je to najveće sveobuhvatno povećanje plaća kojim će se povisiti najniže plaće te premostiti vrijeme dok se ne donose novi Zakon o plaćama. No u javnoj komunikaciji očito sve baš nije bilo najjasnije jer kada su plaće za lipanj s tim uvećanjem počele sjedati na račune zaposlenika, ljudi koji rade u pravosudnoj policiji, po zatvorima, sudovima, ali i u policiji, ostali su šokirani. Toliko šokirani da su pitanjima zasuli Ministarstvo pravosuđa i uprave, koje je nakon toga objavilo pojašnjenje što se, kako i zašto obračunava. Neki od onih koji su izrazili svoje nezadovoljstvo kažu da su s dodatkom na plaću ili uvećanjem plaće, zovite to kako hoćete, za lipanj dobili i do 40 eura manju plaću nego za svibanj.

– Nakon što je počela isplata plaća za lipanj, ljudi su nas počeli zvati. Smatraju da taj dodatak na plaću nije vidljiv, nije im jasno zašto se računaju godišnji odmori i bolovanja, zašto se na to obračunava porez. Neki koji su trebali dobiti 100 eura dodataka, dobili su 80, i to bruto, što znači da im je neto oko 76 eura pa im nije jasno gdje je ostatak dodatka. Mi ne tvrdimo da nije dobro obračunato, no ljudi se pitaju u čemu je kvaka. Kada je objavljeno da će se dobiti ti dodaci, nije se spominjalo da će se računati bolovanja i godišnji, ni da će se obračunavati doprinosi. Shvaćeno je kao da će to biti plaća plus privremeni dodatak i sada se ljudi pitaju zašto to nije tako – kaže Jelenko Krešo, dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske (SPPH).

SPPH u pregovorima s Vladom zastupa Sindikat policije (SPH), a među službenicima u Ministarstvu pravosuđa može se, neslužbeno čuti, da ni mupovci nisu zadovoljni stanjem na računu nakon isplaćenih dodataka. Prema neslužbenim izvorima, toliko su nezadovoljni da neki smatraju kako se spomenuti memorandum, na koji je SPH stavio potpis i na koji je, sudeći po njihovim priopćenjima, jako ponosan, nije trebao ni – potpisati.

Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje da su dobili poveći broj upita o isplati spomenutih dodataka, a sve su pokušali pojasniti i primjerima obračuna plaća na svojim internetskim stranicama. No iako su svjesni da ima dosta nezadovoljstva, ističu kako nitko tu nije prevaren niti je postojala namjera da se bilo koga prevari. Pojašnjavaju da je riječ o dodatku na plaću, što znači da se isplaćuje isključivo u slučajevima kada se isplaćuje plaća, ne i za godišnje odmore ili bolovanja, kada se umjesto plaće isplaćuje naknada. Uz to, računovodstva u svim službama dobila su uputu da se kod isplate vode onim što je povoljnije za zaposlenika.

– Naknada za godišnji odmor računa se na temelju prosjeka zadnje tri isplaćene plaće, a to je u nekim slučajevima povoljnije od gole plaće uvećane za Vladin dodatak. Sukus priče je da ako je netko 12 dana na godišnjem, da mu se dodatak isplaćuje samo ako mu je on povoljniji od prosjeka zadnje tri plaće. Ako netko radi na pola radnog vremena, ostvaruje pravo na dodatak na onoliko sati koliko je radio. Primijetili smo da su se dodaci pogrešno računali kod onih koji imaju minimalnu plaću pa smo dali uputu da se to ispravi. Svi koji primaju minimalnu plaću dobivaju dodatak na tu minimalnu plaću od 100 eura. Ako se negdje dogodio krivi izračun, napravit će se novi i popraviti pogreška – kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Različiti obračuni plaća

Pojašnjavaju i da se unutar raznih službi i sektora plaće različito obračunavaju i da ti obračuni ovise o raznim dodacima, smjenskom radu, prekovremenim satima, godišnjim odmorima, bolovanjima... Novi dodatak očito je napravio dodatnu zbrku jer su ljudi očekivali da će im povećanje plaće biti vidljivo. Da se stvar malo bolje javno iskomuniciralo, možda bi se spriječilo nezadovoljstvo koje, za sada, buja samo interno među zaposlenicima. S druge strane, Vlada tvrdi da bi sve postojeće probleme oko plaća u državnoj i javnoj upravi trebao riješiti novi Zakon o plaćama. No čak i da zakon, kako je planirano, bude donesen do kraja ove godine, teško da će zaživjeti tako skoro jer će svako ministarstvo ili uprava problematiku svojih koeficijenata rješavati uredbama. Drugim riječima, stvarnog povećanja plaća za zaposlene u državnoj i javnoj upravi neće tako skoro biti. To, kao i činjenica da štrajk službenika i namještenika vjerojatno ulazi u šesti tjedan, znači da bi se situacija i za Vladu i za sindikate mogla dodatno zakomplicirati jer plaće ni s obećanim uvećanjem povećem broju zaposlenih u državnoj i javnoj upravi očito neće biti dostatne za normalan život.

