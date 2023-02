Situacija se pomalo normalizira, no i dalje ograničenja na nekim cestama: Stiže novi snijeg

Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići otvorena je za sve skupine vozila, a između vijadukta Božići i tunela Sveti Rok vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine 40 km/h zbog jakog vjetra i nanosa snijega. Kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama prema Rijeci/Istri i obratno mogu voziti autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice i zatim starom cestom DC3 kroz Gorski kotar preko Gornjeg Jelenja.

Vozače se poziva da poštuju ograničenja na pojedinim državnim cestama koje su zatvorene za sav promet odnosno za pojedine skupine vozila te da ne kreću na put bez propisne zimske opreme. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije te se vozače moli za strpljenje.

Video: Obitelj iz Splita provela noć na cesti: Dio je krivnje i na neodgovornim vozačima

Za Kvarner je izdano crveno upozorenje zbog olujnog vjetra. U unutrašnjosti će prevladavati oblačno, povremeno uz susnježicu i snijeg, ponajprije u gorju i to uglavnom u srijedu i u prvom dijelu četvrtka. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali i povremeno s kišom, češćom u Dalmaciji. Bit će vjetrovito, osobito u srijedu kada će umjerena do jaka, na udare olujna bura, pojačati. U Dalmaciji će potkraj srijede zapuhati umjereno do jako jugo, a bura će u petak posve oslabjeti. Temperatura zraka prema kraju razdoblja u manjem porastu.

Za sav promet zatvorene su (zbog vjetra i snijega): DC27 Gračac-Obrovac; DC42 u mjestu Poljanak; DC218 Bjelopolje-Donji Lapac; ŽC5217 Dobroselo-Mazin; ŽC4030 u mjestu Petrov Vrh (Kutjevo); ŽC5062 Lič-Lukovo; ŽC5032 Mrzle Vodice-Gornje Jelenje; ŽC5203 Srb-Otrić; LC59122 Ledenik-Šušanj i LC59123 Šušanj-Konjsko;

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (zbog zimskih uvjeta na DC3 teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke i čvoru Kikovica u smjeru Zagreba); Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; DC25 Gospić-Karlobag; DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;Paški most.

Na autocesti A7 Draga (Rijeka Istok)-Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I i II.skupina).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila: motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

U Gorskom kotaru i Lici mjestimice pada kiša koja se ledi u dodiru sa tlom. Kolnici su mokri te vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Gorskom kotaru.

Od Splita do Zagreba u utorak vozi i izvanredni vlak

Na relaciji Split – Zagreb u utorak će, osim dva redovita vlaka, voziti i jedan izvanredni vlak s 135 mjesta, priopćili iz HŽ Putničkog prijevoza. Dodatni izvanredni vlak koji ima oko 135 mjesta polazi iz Splita u 14.09 sati i stiže u Zagreb u 20.57 sati.

Video: Pogledajte kako su se HGSS-ovci probili do onih koji su zapeli u snježnoj mećavi

Osim njega, u utorak će prometovati i redoviti vlak koji iz Splita kreće ujutro u 8.14 sati, a na zagrebački Glavni kolodvor dolazi u 14.55 sati. Taj će vlak voziti u sastavu šest vagona s oko 360 mjesta, priopćili su iz HŽ Putničkog prijevoza.

Dodatni vlakovi između dva najveća hrvatska grada uvedeni su nakon što su obilne količine snijega i jak vjetar zatvorile veliki dio cestovnih pravaca iz Dalmacije prema unutrašnjosti zemlje.

Na voznom redu je i redoviti vlak iz Zagreba prema Splitu, u dvostrukom sastavu s oko 270 mjesta. Iz Zagreba kreće u 15.19 sati te u Split dolazi u 21.40 sati. Za vlak koji je u ponedjeljak vozio na spomenutoj relaciji mjesta su bila rasprodana, a na zagrebačkom Glavnom kolodvoru došlo je do velikih gužvi.