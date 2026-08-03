Ljeto je i opet svi govore o elektrolitima: Trebamo li ih zaista piti ili je i obična voda sasvim dovoljna?

Svako ljeto društvene mreže preplave šareni napitci, prašci i vrećice s elektrolitima koji navodno povećavaju energiju, poboljšavaju koncentraciju i ubrzavaju oporavak organizma. Promoviraju ih sportaši, influenceri i wellness brendovi pa se lako stječe dojam da bez njih nije moguće pravilno se hidratizirati. No stručnjaci upozoravaju da ih većina ljudi tijekom uobičajenog ljetnog dana zapravo ne treba, piše BBC.

Elektroliti su minerali poput natrija, kalija, kalcija i magnezija. Pomažu u održavanju ravnoteže tekućine u tijelu, radu mišića i živaca te normalnom funkcioniranju organizma. Prirodno ih dobivamo iz hrane i pića, primjerice banana, mlijeka, jogurta, lisnatog povrća, orašastih plodova i kokosove vode. Tijekom znojenja gubimo vodu, ali i određenu količinu minerala. Njihova nadoknada može biti korisna nakon vrlo intenzivne aktivnosti, dugotrajnog vježbanja ili obilnog znojenja. Ipak, nutricionistica Kerry Torrens ističe da bubrezi većinom uspješno održavaju stabilnu razinu elektrolita te da ih zdrava osoba može nadoknaditi raznovrsnom prehranom.

Profesor fiziologije Graeme Close sa Sveučilišta Liverpool John Moores navodi da elektrolitski napitci nisu nužni osobama koje u teretani vježbaju kraće od jednog sata. U većini takvih situacija dovoljna je obična voda. Korisniji mogu biti pri intenzivnom treningu koji traje dulje od 60 minuta, osobito kod osoba koje znojenjem gube mnogo soli. Jedan od mogućih znakova većeg gubitka natrija bijeli su tragovi soli na majici nakon treninga. Takve osobe nakon napora mogu imati više koristi od napitka s elektrolitima, posebno tijekom vrlo toplog vremena.

Ni za vrijeme ljetnih vrućina većini ljudi nisu potrebni posebni prašci i sportski napitci. Dovoljno je piti više vode i jesti namirnice bogate tekućinom, poput lubenice, krastavaca, rajčice, voća i salata. Elektroliti mogu biti korisni kod višesatnog boravka na vrućini, napornog fizičkog rada, proljeva, povraćanja ili izraženog znojenja, ali nisu svakodnevna obveza.

Stručnjaci također savjetuju oprez s preporukama na društvenim mrežama. Mnogi influenceri plaćeni su za promociju proizvoda, a nemaju nužno medicinsko ili nutricionističko obrazovanje. Posebno treba biti sumnjičav prema tvrdnjama da će jedan napitak 'detoksicirati tijelo', trenutno vratiti energiju ili riješiti zdravstvene tegobe. Pouzdani savjeti obično dolaze od liječnika, nutricionista, zdravstvenih ustanova i znanstvenih istraživanja. Za većinu zdravih ljudi tijekom ljeta najvažniji ostaju voda, uravnotežena prehrana i redovito uzimanje tekućine, dok elektrolitske napitke treba čuvati za situacije u kojima za njima doista postoji potreba.