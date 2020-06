'Devetogodišnje obrazovanje nije rješenje, treba uvesti cjelodnevnu nastavu'

Na Večernjem TV s novinarkom Lanom Kovačević razgovarala je aktualna HNS-ova ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, a progovorila je o predstojećim projektima u obrazovanju, lažnim diplomama, ali i odgovornosti od koje, kako kaže, nije bježala.

Oduvijek ste govorili da vam politika nije bitna i da ne živite od nje. Čemu onda kandidatura u trećoj izbornoj jedinici?

Kao što sam rekla, moj dolazak bio je u dogovoru s HNS-om, ali i premijerom i bio je vezan isključivo za reformske procese, a bilo je važno da tamo dođu nestranački stručnjaci. Reforma je jedini razlog zašto sam se i ja sada uključila u ovu utakmicu kao nezavisna kandidatkinja na 14. mjestu liste HNS-a u trećoj izbornoj jedinici, gdje me ljudi prepoznaju ne samo kao ministricu, već i kao sveučilišnu profesoricu i osobu koja je pridonosila razvoju zajednice. Što se tiče sljedećeg razdoblja, ono je prije svega vezano uz aktivnosti koje smo napravili u prethodnom, dakle ona četiri reformska procesa, ali jednako tako važno uvesti i nove ideje.

Što vi mislite, koji profil ljudi će glasovati za vas, s obzirom na to da vam trebaju preferencijalni glasovi?

Prije svega mislim da će za mene glasovati ljudi koji su prepoznali promjene umjesto praznih riječi. Prije tri godine nismo imali nikakve promjene ili reforme koje su imale zakonsko uporište ili financijsku potporu do toga da nikad više nije bilo novaca u obrazovanju. Nikad prije nije bilo toliko ulaganja u strukovno obrazovanje i znanost i zato mislim da svi oni koji žele vidjeti rezultate, oni ih i vide u usporedbi s uobičajenima.

Priprema li se HNS i na ovim izborima stati uz HDZ?

To je pitanje za HNS što se tiče procesa i taktike. Ja svakako podržavam da se uvijek radi projektno - da se uvijek kažu očekivanja i da se govori konkretno o budućem programu poput našeg prijedloga o cjelodnevnoj nastavi. Ako dođe do pregovora vezano uz izvršnu vlast, bitno je ustanoviti koji su to projekti na kojima će HNS raditi.

Velik dio posla koji je obavljen do sada je polovičan, a sada spominjete cjelodnevnu nastavu. Kako ćete riješiti problem infrastrukture i financiranje tog programa?

Kada sam ja došla u ministarstvo, nije bilo nikakve financijske podloge i sve što smo mi dosad napravili, napravili smo to sami i to prethodno nije bilo pripremljeno. Napravili smo vrlo opsežnu pripremu za profesore i uveli 40 kurikuluma. Međutim, uvođenje obavezne nastave, dakle od 8 do 15 sati, jedna smjena u školama i dodatne besplatne izvannastavne aktivnosti prethodno nisu bile moguće jer u fondovima za veće ulaganje u infrastukturu novaca nije bilo. Sada smo mi uz pomoć Svjetske banke u zadnje dvije godine napravili financijski okvir kojim bi to mogli omogućiti, i naravno uz pomoć EU fondova. Otud bi proizašlo do 285 milijuna eura i to bi se provodilo u narednih sedam godina, a trebao je krenuti već ove godine, no zbog pandemije smo morali projekt prebaciti za iduću školsku godinu.

VIDEO 'Devetogodišnje obrazovanje nije rješenje, treba uvesti cjelodnevnu nastavu'

No u strategiji se spominje devetogodišnje obrazovanje. Gdje smo s tim i zašto se o tome ništa ne govori?

Jer devetogodišnje obrazovanje nije pravo riješenje. Ako bismo samo uveli još jedan razred i ostavili sve ostalo isto, ne bi bilo prevelikih pomaka u vidu broja obaveznih sati i u okviru EU bismo ostali na dnu. Dakle to nije rješenje i zato je potrebno uvesti cjelodnevnu nastavu koja, između ostalog, ne samo da rješava problem broja obaveznih sati pa im dalje i bolju podlogu, već je i vrlo jasno gdje će učenici biti kada su njihovi roditelji na poslu, a neće im biti potrebne niti privatne instrukcije koje si ne mogu svi roditelji priuštiti.

Spominjete EU fondove, no taj novac nije vječan. Ako smo primjerice povukli novce iz Fondova za financiranje razvoja strukovnih škola tj. u centre za kompetenciju, taj će novac u roku od četiri godine postati briga lokalnih jedinica koje će morati nastaviti s financiranjem. Mi već sada vidimo na primjeru pandemije da neke škole nemaju niti sapun i dezinfekcijska sredstva, pa kako će se onda kasnije moći brinuti o tim centrima kada prestane dolaziti novac iz EU?

Prije svega moram naglasiti kako su ti centri kompetentnosti napravljeni po dva modela, gdje se inicijalno ulaže u infrastrukturu, a onda se razvija i model za financiranje. Dakle, kada bih navela primjer jednog centra u Čakovcu za strojarstvo, tamo se ulažu deseci milijuna kuna kako bi se osigurala odgovarajuća infrastruktura, ali i programi te cjeloživotno obrazovanje koji bi se povezivali horizontalno s industrijom te vertikalno prema visokom obrazovanju. Dakle ti centri su napravljeni tako da su samoodrživi, a uz 25 centara koji su osnovani u pet prioritetnih prodručja, planira se napraviti još nekoliko. Moramo razumijeti da se strukovno obrazovanje razvija po drugačijem modelu od općeg obrazovanja. Ono prije svega mora biti fleksibilno i povezano s industrijom i potrebama koje su u pojedinim područjima naglašene.

Ako je strukovno obrazovanje fleksibilno, zašto mi nismo ponudili budućim srednjoškolcima neke nove smjerove?

Prošle godine je u Sisku uveden smjer koji se specijalizirao na radu računalnih igara, no osim toga u ostatku Hrvatske nije bilo ničega novog. Mislim da niste tu u pravu jer osim što je uveden taj novi smjer, stavljen je veliki naglasak na smjerove koji su dio deficitarnih zanimanja i to u različitim modelima, gdje učenici nakon srednje škole mogu nastaviti svoje obrazovanje ili izaći na tržište rada. Stavljen je veliki naglasak na zanimanja koja su jako tražena na tržištu rada, poput primjerice CNC operatera, ali i na trgovce, kuhare i konobare koji su jako traženi. S druge strane, u dogovoru sa školama, odustalo se od nekih starih programa kako bi se omogućila protočnost učenicima kako bi se jednog dana mogli i zaposliti. Sada, za razliku od razdoblja prije četiri godine, mi smo ponudili mnoge zanimljive i tražene programe za učenike.

Ministrice, jeste li u svom mandatu bježali od odgovornosti?

Mislim da biste vi trebali znati da ja nisam nikada bježala od odgovornosti, dapače, ponekad sam ju preuzimala i kada možda drugi nisu. Inače sam mišljenja da svi ljudi koji su na rukovodećim pozicijama moraju donositi odluke na temelju točnih informacija i agrumentirati ih s pravovaljanim podacima.

Kada govorimo o istraživanjima, evo primjerice istraživanje o koronavirusu, vi govorite kako to nije vaša odgovornost, nego ministra Pavića.

Ne znam baš o čemu točno govorite jer imamo tri modela koji se bave upravo time. Odmah smo objavili natječaj od 14 milijuna kuna za istraživačke grupe koje se na taj natječaj mogu javiti, zatim smo osigurali put našim znanstvenicima ka svim europskim projektima koji su vezani uz te teme. Na kraju, osigurali smo i sredstva iz EU fondova za regionalni razvoj i tu smo dali prijedlog za 22 projekta koji se mogu financirati s 20 milijuna eura. Čim dobijemo zeleno svjetlo iz ministarstva za regionalni razvoj, mi krećemo s implementacijom i tog zadnjeg modela.

Ministrice, od svih potencijalnih kandidata za funkciju premijera, koji od njih ima vašu podršku?

Mislim da je to jasno od samog početka, a to su samo osobe koje prepoznaju da su nužna ulaganja u znanost i obrazovanje i koje su spremne podržati naše prijedloge, a to su cjelodnevna nastava koja se dobrim dijelom može financirati iz EU fondova i reforma u visokom obrazovanju - što izbjegavaju trenutno sve stranke, a neki čelni ljudi u visokom obrazovanju ju aktivno sprječavaju. Spomenula bih i treći projekt, a to je vrlo konkretna akcija u borbi protiv korupcije, gdje bi bila implementirana jasna provjera svih diploma, od školskog sustava do Holdinga i Hrvatskih željeznica.

Kako su riješene lažne diplome koje spominjete? Jesu li ti ljudi uplatili ono što su uzeli iz državnog proračuna na temelju svojih diploma ili smo ih samo evidentirali?

Ne, prijavljeni su DORH-u i policiji te su dobili izvanredni otkaz. Što se tiče vraćanja novaca, zato smatram kako je jako važno napraviti neki zakon koji bi počistio sve administrativne prepreke koje trenutno postoje u rješavanju ove užasne situacije. U obrazovanju je taj problem još i najmanji, ali smo ga detaljno očistili, ali je potrebno taj problem riješiti i u drugim sektorima.

Što ako izborni rezultati ne budu prema vašim očekivanjima - što će biti s vama?

Mislim da je puno bolje pitanje što će biti sa sustavom obrazovanja i kako će to dalje teći, što se mene tiče, ja sam imala vrlo uspješnu akademsku karijeru, tako da sam ionako zadovoljna s rezultatima.