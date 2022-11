Desnica traži zaštitu za Slavoniju, ljevici glas mora vrijediti jednako

HDZ još uvijek nije počeo unutarstranačku raspravu o novim izbornim pravilima koja bi trebala osigurati poštovanje ustavnog načela o općem i jednakom biračkom pravu na idućim parlamentarnim izborima. Iako je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović upozorio da bi u protivnom u pitanje mogla doći ustavnost samih izbora, jedino što se može čuti u stranci jest da se čeka mig predsjednika Andreja Plenkovića.

U međuvremenu se u stranačkim kuloarima, pa i među onima koji bi trebali biti najupućeniji u problematiku i potencijalna rješenja, kao najjednostavnije i najelegantnije rješenje posljednjih dana spominje mogućnost da se izborne jedinice ostave u sadašnjim granicama, a da se propiše različit broj zastupnika koji se u njima biraju. Takva mogućnost unaprijed je naišla na negativan stav Ivana Anušića, osječko-baranjskog župana i potpredsjednika stranke, a da on nije jedini u HDZ-u, ali i izvan njega, koji tako misli, svjedoči ono što su nam posljednjih dana, što službeno što neslužbeno, na ovu temu rekli političari s istoka Hrvatske.

Čeka se središnjica

"Smatram da za Slavoniju ne bi bilo dobro da ima manje saborskih zastupnika, ali do novih izbora je još dvije godine i vjerujem da će se do tada pronaći kvalitetan model i metodologija vezana za izborne jedinice tako da nitko neće biti oštećen, bez obzira na manji broj stanovnika", otpisao nam je virovitičko-podravski župan Igor Andrović na pitanje dijeli li Anušićevo mišljenje da bi Slavonija unatoč raseljavanju trebala zadržati jednak utjecaj u Saboru. Slično neslužbeno govore i drugi HDZ-ovci s ovog područja, s napomenom kako se čeka da središnjica predloži model i da se vidi što je uopće na stolu. Dio HDZ-ovaca pritom priznaje da to što je birala nerazmjerno velik broj zastupnika u odnosu na broj birača Slavoniji nije donijelo previše benefita. Presudna je kvaliteta, a ne broj zastupnika, kažu naši sugovornici, no ustrajni su u tvrdnji da napučenost ne bi trebala biti jedini kriterij kad se govori o zastupljenosti neke regije. U tom bi se slučaju, uvjereni su, u Saboru za desetak godina mogli naći samo zastupnici iz Zagreba i turističkih krajeva uz obalu pa je pitanje bi li itko kod, primjerice, donošenja državnog proračuna bio istinski glas ruralnih područja.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

No nisu samo slavonski HDZ-ovci protiv ujednačenja biračkog prava bez dodatne zaštite za Slavoniju. Na tom je tragu i Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, koji potvrđuje da ga je Anušićev istup "zagolicao i natjerao na razmišljanje".

– Ako se matematički hladno bude išlo prema tome da glas svakog od nas vrijedi jednako, bit će to vrlo nepravedno prema Slavoniji i Slavoncima jer će ogroman prostor time izgubiti utjecaj – kaže Penava.

Iako i on priznaje da je veliko pitanje koliko su dobra Slavoniji njezini zastupnici donijeli do sada, Penava inzistira da se radi o banaliziranju teme u kojoj, uvjeren je, krajnju riječ ne bi smjeli imati Ustavni sud ni pravnici, nego politika. Pritom tumači da je upravo izostanak političkih odluka s najviše razine devastirao Slavoniju. Demografska slika bi, kaže, bila potpuno drukčija da je sjedište jednog ili dva ministarstva bilo preseljeno u Osijek umjesto da se svi administrativni kapaciteti koncentriraju u Zagrebu.

Iz ovih reakcija jasno je da Plenkovića, kada se i ako odluči na izmjene Zakona o izbornim jedinicama ili Izbornog zakona, ovisno o modelu, čeka težak posao uvjeravanja vlastite, ali i drugih stranaka na desnom centru i desnije da ustavno načelo koje jamči opće i jednako biračko pravo nije nešto o čemu može biti rasprave. Uspješnost tog posla u dobroj bi mjeri zato mogla ovisiti o onome što će reći Ustavni sud, pred kojim je nova rasprava o izbornim jedinicama, a izvješće je, kako nam je nedavno kazao Šeparović, u visokoj fazi gotovosti. S obzirom na ono što se može čuti iz redova HDZ-a, veliko je pitanje hoće li biti išta od usklađivanja izbornih pravila ako se većina u Ustavnom sudu još jednom odluči na najblaže moguće oružje koje joj je na raspolaganju – upozorenje Saboru da mora izmijeniti zakone. Vjerojatno je to i razlog zbog kojega većina stručnjaka posljednjih tjedana zagovara rješenje po kojem bi Ustavni sud maknuo iz pravnog poretka Zakon o izbornim jedinicama, koji sada već očito proizvodi neustavnu praksu. Time bi se Sabor prisililo da donese nova, sa zakonom i Ustavom usklađena pravila jer bi u protivnom bilo nemoguće provesti izbore.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Što se tiče lijeve strane političke scene u Slavoniji, Plenkovića tu ne čekaju preveliki otpori.

– Pametni ljudi su sve o tome rekli. Ja nemam problem s time da svaki glas mora vrijediti jednako, ali isto tako znam da bi HDZ volio da izbora i nema i da su oni stalno na vlasti. Prijedlog SDP-a je Hrvatska koja ima šest regija i možda se do toga ne može doći u jednom izbornom ciklusu, ali to mora biti cilj. Imamo državu koju je moguće pretrčati u jedan dan, a imamo 21 županiju, više od 550 gradova i općina. To je sve naštimao HDZ, kako njemu odgovara i, kada izgubi, to treba mijenjati – kaže SDP-ov europarlamentarac Predrag Fred Matić.

Socijaldemokrat Domagoj Hajduković se, primjerice, obrušio na Anušića uz poruku kako bi volio da je župan bio tako odlučan u obrani interesa Slavonije dok su HDZ-ovci novac iz Projekta Slavonija trošili na gradnju hotela po obali i dok su tisuće mladih napuštale Slavoniju. Hajduković se slaže da je zastupljenost regija problem, no ističe kako Ustav ne ostavlja previše prostora za različita tumačenja, a suglasan je da bi najelegantnije bilo promijeniti broj zastupnika po jedinici.

– To znači da će biti manje zastupnika iz Slavonije i Baranje, ali to su rezultati dugogodišnje dominacije HDZ-a u našoj regiji – smatra Hajduković.

Unutarstranački okršaj

Saborski zastupnik Bojan Glavašević, koji je u Sabor ušao na listi s Možemo!, naglašava da mandat zastupnika proizlazi iz glasova građana i to je, kaže, ustavna kategorija. Prazan teritorij ne može, referira se Glavašević na Anušića, birati nikoga i cijela priča o Slavoniji zapravo je, dodaje, predmet unutarstranačkih okršaja u HDZ-u jer se slavonski HDZ-ovci bore za utjecaj i boje se da bi im utjecaj pao ako dođe do ujednačavanja biračkog glasa.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– A što su realno napravili? Pogledajmo pet županija s područja Slavonije, Baranje i Srijema, koliko su dale zastupnika, župana, gradonačelnika, ministara, što su oni radili i gdje su danas mnogi od njih i koliko ih je završilo u zatvoru ili pritvoru jer su se borili za sve osim za građane iz tih pet županija – kaže Glavašević. Upravo HDZ krivi kao glavne i odgovorne za devastaciju i depopulaciju tog dijela Hrvatske te kaže kako je danas svima jasno da je HDZ-ov Projekt Slavonija propao.

– Što se pak tiče ujednačavanja glasa, mislim da model regija koji je Gong svojedobno predstavio nije idealan, ali je dobra osnova za dalje. No budimo realni, HDZ-u to nije u interesu – kaže Glavašević koji naglašava i kako unatoč tome što ljudi Slavoniju napuštaju i opada broj ljudi njihovo biračko pravo ostaje sačuvano jer svi koji su otišli, a nisu promijenili prebivalište mogu i dalje doći i glasati, a ako su u dijaspori, onda imaju izbornu jedinicu u kojoj im je sačuvano biračko pravo.

Bivšem SDP-ovu vukovarskom gradonačelniku Željku Sabi je cijela tema vrlo kompleksna i podsjeća na analizu koju je svojedobno napravilo udruženje gradova, a koja je pokazala da je Hrvatska izrazito centralizirana zemlja i da je svega 10 do 13 posto sredstava završavalo u proračunima gradova i županija, a sve ostalo ide u državni proračun. Nema, kaže, ujednačavanja glasa bez novog uređenja, teritorijalnog preustroja i decentralizacije financijskih sredstava. Kada se to napravi, kada Hrvatska bude podijeljena na četiri ili pet regija koje se ravnomjerno razvijaju, onda će i sve ostalo sjesti na svoje mjesto.

Zastupnici HDZ-a, SDP-a, Možemo! i Domovinskog pokreta

