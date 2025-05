Deset godina tukao i vrijeđao suprugu, a djeci prijetio: Ubit ću vam majku i zamrznut je u škrinju! Sve ću vas pobit i kuću zapaliti!

- Nisam počinio ništa od toga za što me se tereti, a ona me je lažno prijavila jer je ljubomorna. Imam novu partnericu i ona je trudna, a moja supruga je zbog toga ljubomorna pa me je lažno prijavila. Volim sviju djecu i nikada im ne bih naudio. Istina je da sam se sa suprugom svađao, ali nisam je zvao ni kurvom ni droljom, niti sam je fizički zlostavljao. Nisam je ni prisiljavao na spolne odnose. A nisam joj ni prijetio. Ni žena ni djeca me se ne boje jer dolaze u grad u kojem sada živim i uznemiravaju moj sadašnju partnericu i dijete i roditelje. Djeca su trgala solarne ploče i panele, zbog čega je moja sadašnja partnerica završila u bolnici. Njihova majka im svašta dozvoljava, a ja ih samo pokušavam odgojiti - branio se 42-godišnjak koji se tereti za višegodišnje obiteljsko nasilje, silovanje supruge i prijetnje.

Prema optužnici, navedeno se događalo od 2014. do lipnja 2024. tijekom kojeg je vremena 42-godišnjak suprugu učestalo bez povoda pljuskao, naguravao, bacao niz stepenice i na pod, gušio rukama, ograničavao joj kretanje, nije joj dozvoljavao da se druži s prijateljicama, dolazio joj je na posao kako bi je provjeravao, oduzeo joj je mobitel, vrijeđao je vičući joj da je kurva i drolja. Osim toga prijetio joj je da će joj oduzeti djecu, krivio je ako su djeca u školi dobila lošu ocjenu, prijetio joj u nazočnosti djece da će je ubiti i razbiti joj zube. Djeci je pak prijetio da će im ubiti majku.

- Kada je ubijem, zamrznut ću je u škrinju, sve ću vas pobiti i kuću zapaliti! - prijetio je 42-godišnjak djeci, kojoj je govorio i da s glupi i debili, majmuni, idioti, retardirani... Optužen je i da ih je često fizički kažnjavao tako što ih je pljuskao, udarao po cijelom tijelu, tukao remenom, primao za vrat....Kada su djeca pokušala obraniti majku, znao ih je udariti po glavi i rebrima. Suprugu je u dva navrata prisilio na spolni odnos koji ona nije htjela, no on je tvrdio "da ima pravo na to". Prijetio je supruzi da će ubiti i nju i djecu, nakon što je konačno smogla snage i prijavila ga zbog višegodišnjeg zlostavljanja.

I dok 42-godišnjak niječe krivnju, njegovu obranu, smatra tužiteljstvo, opovrgavaju iskazi žrtva, ali i ispitanih svjedoka.

- Sve je počelo 2014. nakon 10 godina braka, kada me je počeo kontrolirati, braniti mi kontakt s prijateljicama, govoriti da na obrazovne tim buildinge idu samo kurve... Počeo mi je dolaziti na posao i provjeravati me. Kada su djeca malo porasla ja sam 2017. upisala fakultet, a kada sam išla na predavanja, prijetio mi je ako nisam skuhala, provjeravao mi je mobitel, a jednom me je pretukao jer mi je uzeo mobitel i vidio da mi je kolega poslao poruku u kojoj me pitao što će biti na ispitu. Prema kćeri je bio psihički nasilan, a prema sinu i fizički, sina je tukao s remenom na kojem je bila kopča. Prijetio je da će nas sve pobiti i zapaliti kuću. U travnju 2024. smo krečili kuću i ja sam tada dobila poruku neke žene koja je kazala da je trudna s njim. Kada sam ga pitala o čemu se radi, on se počeo derati na mene, a onda je i fizički nasrnuo na mene, srušio me na pod, udarao nogama. Sin je stao između nas, no on ga je odgurnuo na zid. U dva navrata me je prisilio na seksualne odnose iako ih nisam željela, no on je tvrdio da ima pravo na to - iskazivala je supruga 42-godišnjaka.

O hororu u kojem su godinama živjeli, iskazivala su i djeca koja su detaljno opisala kako ih je otac tukao, vrijeđao, kako je tukao njihovu majku i to tako da je ponekad morala bježati iz kuće. Sin je svjedočio da zbog ozljeda nisu išli liječniku jer su se bojali oca koji im je često prijetio da će ih ubiti i zapaliti. Iskazivala je i sestra žrtve koja je kazala da je brak njezine sestre trajao 20 godina i da ona u početku o nasilju nije htjela pričati.

- Moja se sestra sramila, ali i bojala optuženika, a ja sam često znala na njoj vidjeti masnice. On ju je kontrolirao, zabranjivao joj kontakte s prijateljicama, a često sam ga čula kako joj govori da je kurva. Čula sam ga i kada je vrijeđao djecu. Moja sestra je sve prijavila nakon što ju je pretukao kada ga je pitala za njegovu trudnu ljubavnicu. Tada je prijetio da će je ubiti i zamrznuti u škrinju, pa su se djeca prepala i pozvala policiju. Ja sam je taj dan odvezla u bolnicu jer su joj noge bile modre. Ona ga se bojala jer joj je stalno prijetio, a uzimao joj je novac - iskazivala je sestra žrtve.

Među dokazima da je 42-godišnjak počinio to za što ga se tereti, po tužiteljstvu, je medicinska dokumentacija s ozljedama žrtve nakon što je 2024. zaprimljen u bolnicu, gdje je rekla da ju je suprug pretukao, ali i jedna snimka koju je napravio njezin sin, na kojoj se čuje kako 42-godišnjak viče na žrtvu i vrijeđa je. On je inače u lipnju 2024. bio osuđen zbog obiteljskog nasilja, a tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se produlje mjere opreza zabrane približavanja i kontakta sa žrtvama.