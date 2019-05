Nuša Bunić proglašena je krivom: Osuđena je na 12 godina

Na Županijskom sudu u Varaždinu objavljena je presuda Nuša Bunić (23) proglašena je krivom i osuđena je na 12 godina te joj je produljen istražni zatvor. Presuda je nepravomoćna

Sutkinja Ljiljana Kolenko pročitala je i dijelove nalaza s psihijatrijskog vještačenja, u kojem se navodi da je psihijatrijskom vještaku na pitanja odgovarala bez emocionalnog angažmana, a kad se spomenuo događaj za koji je optužena, ostala je ravnodušna. U pisanoj obrani navodila je da ju je Nikola napao, da su se valjali po travi i da ju je bacio na haubu automobila. Sud nije prihvatio njezinu obranu koja je u nekim dijelovima bila kontradiktorna. Oslobođena je plaćanja sudskih troškova jer ne radi i uzdržavaju je roditelji. Nakon čitanje presude, kad su roditelji Nikole Tureka ispred suda davali izjavu novinarima, majka Nuše Bunić počela je vikati i optuživati novinare, a otac je spominjao kazne koje su određene za zločine na Ovčari, smatrajući da je ova previsoka. Spominjali su i medijski linč te pokušaj Nikolina samoubojstva zbog jedne djevojke, zbog čega se i liječio kod psihijatra. Ni roditelji ubijenog nisu zadovoljni izrečenom kaznom.

Pogledajte reakciju roditelja:

Nuša Bunić branila se da je Nikola naletio na nož kad se branila od pokušaja silovanja, no utvrđeno je da je jedina ubodna rana na vratu nastala zamahom. Ispočetka se branila šutnjom, a potom je dala pismeni iskaz, no nije htjela odgovarati na pitanja. Nije, smatra sud, bilo nužne obrane.

Bila je optužena da je 15. lipnja 2017. godine na livadi u predjelu Pri Beli Kipi pokraj rijeke Drave kod Varaždina između 3 i 3.20 sati nožem s 9,5 centimetara dugom oštricom ubola svog bivšeg dečka Nikolu Tureka (30) u lijevu stranu vrata i prerezala mu karotidnu arteriju. Dva dana poslije preminuo je u Općoj bolnici Varaždin.

Uspio se odvesti automobilom do Kumičićeve ulice i nazvati 112, a posljednje riječi, prekidane hropcem, prije nego što se onesvijestio, bile su mu: "Moje ime je Nikola Turek, vozim se s Drave prema hitnoj, cura me pičila u vratnu venu." Obilno je krvario, pao u hipovolemični šok i zadobio moždani udar. U Kumičićevoj ulici pronašao ga je dvadesetak minuta kasnije prolaznik. – Ovako, Kumičićeva ulica tu na kraju, čovjek leži u krvi kraj auta dole – rekao je Varaždinac kad je nazvao 112. Za to vrijeme Nuša je, samo u gaćicama i čarapama, otrčala do portirnice tvrtke Aquatehnika, oko pola kilometra udaljene od mjesta događaja, i od portira zatražila da nazove njezina oca jer ona nema mobitel.

Ubrzo je uhićena i odvedena u pritvor. Iz ćelije nije izašla od te kobne noći. Nikola Turek bio je poduzetnik i bajker, omiljen u društvu. U vezi su bili oko godinu dana. Razmijenili su 14. i 15. lipnja SMS poruke u kojima su dogovarali susret pokraj Drave, gdje je kasnije pronađen je nož s tragovima krvi za koje je DNA vještačenjem utvrđeno da su Nikolini. Pokraj noža pronađene su plave ženske hlače, također s tragovima krvi te crni grudnjak. Za Državno odvjetništvo nije bilo sumnje da je Nuša bila na tom mjestu – na staklu prednjih desnih vratu automobila bili su njezini otisci, pronađena je ženska torbica, a u njoj i tokica za nož. Ispred suvozačeva sjedišta pronađene su tenisice s tragovima Nikoline krvi. Svjedoci su ispričali da je Nuša došla u prostor Aquatehnika u gaćicama i čarapama, ruke i još neki dijelovi tijela su bili su krvavi.

Nikolu je istog dana u policijskoj postaji optužila za pokušaj silovanja uz prijetnju nožem. Nož nije bio njezin, nego Nikolin, rekla je njezina majka u izjavi za lokalni tjednik nakon još jednog produljenja istražnog zatvora. Nuša je te noći zadobila ozljede, kazala je i dodala da je Nikola posljednjih mjeseci Nuši često slao poruke, iako više nisu bili zajedno, a i oboje su bili u novim vezama. Na suđenju za ubojstvo prepričan je i Nušin razgovor s prijateljicom iz prosinca 2016., kad joj je, prema iskazu, Nuša rekla da bi svog bivšeg dečka Davora J. "odvela na Dravu, zavezala ga u kućicu, tamo bi ga spikala, mučila, iživljavala se, rekla bi poslije da ju je pritom on pokušao silovati, nakon svega bi se ona napravila mutava i to bi tako prošlo".

Nakon što je doznala da je Nikola ubijen, ta je prijateljica Davoru J. poslala SMS poruke u kojima je pisalo: "Točno je napravila onak kak smo se mi spominale" i "Još smo se spominale kak je lakše s nožem nekog napasti jer je teže doći do pištolja, a i glasniji je". Tužitelji tvrde da je skovala plan i ponijela nož na dogovoreni susret, što, po njima, jasno ukazuje na unaprijed stvorenu namjeru da taj nož i uporabi na način na koji je to i učinila. Prema rezultatima psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja, ima simptome graničnog poremećaja ličnosti. U vrijeme ubojstva, navodi se, bila je smanjenih sposobnosti shvaćanja značenja svojega postupanja i upravljanja svojim postupcima, no to nije dosezalo bitniju, značajniju razinu. Sklona je, pisalo je dalje, impulzivnom ponašanju bez razmišljanja o posljedicama uz nesposobnost kontrole osjećaja i impulsa i reakcija na njih uz poremećenu predodžbu o sebi te sklonost autodestruktivnom ponašanju. Nuša Bunić na suđenju se branila šutnjom. Na zahtjev njezina odvjetnika suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite osobnog i obiteljskog života.