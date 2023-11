Dan koji je promijenio Austriju: 'Unatoč boli koju mogu prouzročiti, teroristi nikada neće postići cilj'

Danas, prije tri godine u terorističkom napadu u središtu Beča četiri osobe su ubijene, a 23 su ranjene, neke od njih teško. Teroristički čin izveo je 2. studenoga 2020. godine pomahnitali Albanac s austrijskim državljanstvom, podrijetlom iz Sjeverne Makedonije, kojeg je policija “neutralizirala”. Tim barbarskim činom, islamistički je terorizam uvelike promijenio do tada izuzetno sigurnu Austriju. U povodu treće godišnjice terorističkog napada u Beču, koji je tada ovu alpsku zemlju zavio u crno, austrijska je vlada današnjim polaganjem vijenaca odala počast nedužnim žrtvama terora.

Vijenac pred spomen obilježje na bečkom Desider-Friedmann-trgu položili su austrijski kancelar Karl Nehammer iz Narodne stranke (ÖVP) i potkancelar Werner Kogler iz stranke Zelenih. Nazočni su bili i ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner (ÖVP), ministrica pravosuđa Alma Zadić (Zeleni), i ministar znanosti i obrazovanja Martin Polaschek (ÖVP). U ime Grada Beča i Bečana, vijenac je položio bečki gradonačelnik Michael Ludwig. U svom zajedničkom priopćenju Nehammer i Kogler su poručili:

"Spomen znači, sjetiti se svakoga onoga koji je u tom besmislenom činu nasilja ubijen ili ozlijeđen. Spomen znači, izraziti naše najdublje suosjećanje obiteljima i rodbini ubijenih, koji do danas pate zbog onoga što se je dogodilo prije tri godine. Ali Spomen također znači i sjetiti se na to, kako su se toga dana ljudi u ovoj zemlji držali zajedno i međusobno si pomagali. Jer, unatoč svoj boli koju teroristi mogu prouzročiti, nikada ne mogu postići svoj cilj. Jer je naše slobodno, demokratsko i liberalno društvo jače od terora”.

U nastavku obojica austrijskih visokih dužnosnika su ukazali na značaj zajedničke borbe protiv podjela u društvu: "I danas također vidimo ponovne pokušaje podjele našeg društva i želje da se isprovocira nasilje. Vidimo one koji pokušavaju destabilizirati društvo, i željeli bi prije svega vidjeti zavist, zamjerke i nepovjerenje. Vidimo i ONE koji šire mržnju kako bi stvorili užareno raspoloženje. Posebice na društvenim mrežama je to žalosna stvarnost, gdje terorističke organizacije i propovjedači mržnje vjeruju, da imaju laganu igru".

Isti izvor ističe kako su Nehammer i Kogler naglasili da te osobe "nemaju šanse" u austrijskom društvu. "Austrija je tada, u najtežim satima, držala se zajedno i to će i u budućnosti činiti", napomenuli su austrijski kancelar i potkancelar, uz sljedeću poruku: "Svejedno je koji se razlozi ističu, da li ideologija ili vjeroispovijest, nasilje i terorizam se nikada ne smiju relativirati ili opravdavati. Kako danas tako i svaki dan, mi svi zajedno stojimo za mir, zajedništvo, i protiv nasilja. Sve naše vrijednosti i nadalje ćemo braniti svim mogućim sredstvima pravne države, a onima koji napadnu našu slobodu, pokazati ćemo jasne granice".

Austrija je nakon terorističkog napada u Beču 2. studenoga 2020. prvi puta podigla razinu upozorenja na opasnost od terorizma s trećeg na četvrti stupanj od ukupno pet mogućih. To je drugi najviši sigurnosni stupanj što se tiče terorizma, zbog čega su tada vojnici i policajci izašli na bečke ulice.

Drugi put, taj isti "narančasti kod" uveden je nedavno, zbog ponovno znatno povišene razine opasnosti od terorizma u Austriji. Uvedena je i posebna sigurnosna zaštita svih židovskih objekata. Prije svega u Beču gdje živi najbrojnija židovska zajednica, ali i u Grazu, Linzu, Salzburgu i ostalim austrijskim gradovima.

