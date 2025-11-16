Naši Portali
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Čudo u Hamburgu: Spotaknuo se, pao na tračnice, pa preživio udar vlaka

Deutsche Bahn presents new ICE L train in Berlin
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
16.11.2025.
u 13:39

Nakon pregleda izjava svjedoka i video snimki, policija je priopćila da nema naznaka o tuđoj krivnji niti o pokušaju samoubojstva.

Muškarac je preživio nakon što ga je pregazio vlak u sjevernom njemačkom gradu Hamburgu u nedjelju rano ujutro, nakon što je pao na tračnice. Savezna policija izvijestila je da je 45-godišnjak izgubio ravnotežu i pao s perona na glavnom hamburškom kolodvoru oko 2.45 ujutro.

Putnici koji su čekali pokušali su upozoriti strojovođu nadolazećeg prigradskog vlaka, ali nisu uspjeli spriječiti nesreću. Pozvali su hitne službe i razgovarali s ozlijeđenim muškarcem kako bi ga umirili do dolaska pomoći. Policajci i hitne službe uspjeli su osloboditi muškarca tako što su odgurali vlak unatrag.

Muškarac je prevezen u bolnicu s teškim ozljedama, uključujući i slomljenu ruku. Nakon pregleda izjava svjedoka i video snimki, policija je priopćila da nema naznaka o tuđoj krivnji niti o pokušaju samoubojstva. Strojovođi je policija osigurala psihološku pomoć i predala nadležnima za krizne situacije. Oko 3.35 ujutro, hitna intervencija bila je završena, a mjesto nesreće očišćeno.

