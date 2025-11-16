VIDEO/FOTO Strava na cesti: Vatrogasci izvlačili ljude iz smrskanog automobila, četvero je ozlijeđeno

Iz DVD-a Sveti Đurđ objavili su da se nesreća dogodila oko 1,30 sati na ludbreškom području, na cesti između Svetog Đurđa i Hrženice. Kako su priopćili dobili su dojavu oko 1:23 sati od Vatrogasno operativnog centra Varaždin o prometnoj nesreći na dionici između Svetog Đurđa i Hrženice. Neposredno po zaprimanju dojave, na intervenciju su izašli s navalnim i kombi vozilom te deset operativnih članova.

"Po dolasku na mjesto nesreće zatekli smo četiri osobe koje su sudjelovale u nesreći, od kojih su još tri bile u vozilu. Uz domaći DVD Hrženica, pristupili smo probijanju do unesrećenih osoba u vozilu i imobilizaciji. Zajedno s timom HMS-a kordinirano izvlačimo unesrećene osobe te ih prenosimo do vozila HMS. Na intervenciji su uz nas sudjelovali i pripadnici PP Varaždin koji su obavili očevid, te dva tima HMS. Detaljnije okolnosti i uzroci prometne nesreće bit će poznati po dovršetku policijskog izvješća. Nakon završetka svih aktivnosti u 3:20 sati vratili smo se u vatrogasni dom", poručili su.

Svjesni smo da su ovakve situacije posebno osjetljive za obitelj unesrećenih i sve pogođene osobe. Objave i fotografije dijelimo isključivo radi informiranja javnosti, podizanja svijesti o sigurnosti u prometu te radi transparentnosti našeg rada. Ako obitelj unesrećenih smatra da neki sadržaj nije primjeren ili im nanosi nelagodu, molimo da nam se jave, poručili su iz DVD-a.