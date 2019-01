Ćorić: Nema nepravilnosti u zapošljavanju HNS-ovaca u Fondu

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u srijedu novinarima da je upravni nadzor koji je provelo njegovo ministarstvo vezano za zapošljavanje HNS-ovaca u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od rujna 2017. pokazao da u kontekstu natječajne dokumentacije i uvjeta kandidata nije bilo nepravilnosti.

Na ponovljeno pitanje zar mu nije sporno što je devetoro HNS-ovaca zaposleno u istoj agenciji, ministar je rekao da je to sve što trenutno na tu temu može reći.

Naglasio je da Fond i Ministarstvo surađuju na čitavom nizu projekata, a uz ostalo Fond je i posredničko tijelo razine dva za projekte koji su pod paskom ministarstva i ta suradnja dosad je bila korektna, kazao je ministar novinarima uoči sjednice Vlade.

Vezano za informaciju iz Jutarnjeg lista po kojoj je direktor Fonda Dubravko Ponoš (HNS) u 2018. na putu proveo čak sto dana te sudjelovao na 15 konferencija, ministar je rekao da ne može ulaziti u meritum je li netko trebao provesti u Hrvatskoj dva dana na nekoj lokaciji ili u nekoj drugoj zemlji.

Ćorić je, govoreći o svom rasporedu i kretanju, kazao da postoje situacije u kojima izobrazba i sudjelovanja na konferencijama radnih skupina iziskuju takva odsustva.

„Postoje situacije u kojima ja kao ministar napuštam zemlju, idem na službene putove, ovdje u konkretnom slučaju Ponoša je riječ o njegovoj procjeni o potrebi tih putovanja, odnosno njegovom sudjelovanju na raznim događajima”, rekao je ministar.

Upitan je li mu išta problematično, kazao je da ne može ni vidjeti.

„Kako i na koji način mogu iz ove perspektive danas procijeniti je li u redu što je direktor bilo koje agencije u Hrvatskoj proveo dva, tri ili četiri dana bilo gdje u svijetu, složit ćete se da Hrvatska nije otok i u tom kontekstu moramo surađivati pa i putovati, svi mi zajedno pa i vi to radite, radeći svoje reportaže iz različitih krajeva svijeta”, rekao je ministar novinarima.

Ministar zaštite okoliša komentirao je i rokove vezane za prikupljanje odvojenog otpada, ustvrdivši kako ga je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uvjerio da će Zagreb kraj 2020. dočekati maksimalno spreman.

„Siguran sam da ćemo učiniti sve da dostignemo ciljeve koji su zadani, siguran sam da na takav način promišlja i gradonačelnik Bandić, barem u komunikaciji koju smo imali na tu temu prije par mjeseci on me uvjerio da će Zagreb kraj 2020. dočekati maksimalno spreman, u ovom trenutku su rijetke jedinice lokalne samouprave koje su na razini od 50 posto odvajanja, a to je cilj”, kazao je.

Upitan je li Bandić pripremio grad Zagreb, Ćorić je rekao da zagrebačka Čistoća, koliko on ima informaciju, čini sve da to obavlja dobro, ali s obzirom na veličinu glavnog grada, broj stanovnika, infrastrukturu i složenost nailazi na izazove.

Naglasio je da ljudi u njegovom ministarstvu surađuju s Čistoćom u pripremi njihovih projekata i u konačnici u pripremi centra za gospodarenje otpadom Zagreb i on nema primjedbi na tu suradnju.

„Što se tiče dinamike tih radova u cijeloj Hrvatskoj, vi znate koji su naši ciljevi, oni su postavljeni prije određenog niza godina, ali to ne abolira nikog, ni mene kao ministra, niti fond, ni čelnike jedinica lokalne samouprave pa na kraju krajeva ni naše građane, svi sudjelujemo u tom procesu, jedni bez drugih ne možemo”, zaključio je ministar.

