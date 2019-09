Conte kod Von der Leyen: Tko ne primi izbjeglice neće dobiti novce

Italija je pred rješenjem gorućeg problema s migrantima, objavili su jučer talijanski i njemački mediji. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u srijedu se susrela s talijanskim premijerom Giuseppeom Conteom u Bruxellesu. Von der Leyen poručila je Conteu da bi se do kraja ovoga mjeseca trebao zgotoviti “migrantski pakt” zemalja EU.

Novi Dublinski sporazum

Sastali su se prvi put još prije mjesec dana nastojeći postići novi sporazum o migrantima. I čini se kako je taj napor urodio plodom iako se svakome neće svidjeti njegov okus. Naime, očito je bilo potrebno da se iz talijanske vlade konačno makne donedavni vicepremijer i ministar unutarnjih poslova s krajnje desnice Matteo Salvini da bi se počelo s realizacijom bilo kakvog sporazuma o primanju migranata. Prema planu koji zagovara Rim, zemlje bi automatizmom trebale redistribuirati migrante koji dolaze u EU. Tko se s time ne složi, prema planu, zaustavit će mu se priljev sredstava iz Bruxellesa.

Conte je kazao da će pakt biti prijelazno rješenje dok se ne usvoji izmjena Dublinskog sporazuma koji propisuje da je za migrante nadležna prva zemlja Unije u kojoj su registrirani. Sada su u najvećem problemu Italija i Španjolska.

Pakt su amenovale Njemačka i Francuska, a do sada su im se pridružile Španjolska, Portugal, Rumunjska i Luksemburg, zemlje koje su protiv bilo kakvoga primanja migranata i dalje su iz Višegradske skupine (Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka) i njima će biti uskraćen novac iz Bruxellesa, piše La Stampa, a prenose njemački mediji. O ovome bi se trebalo raspravljati na summitu EU 23. rujna na Malti, piše Bild.

Istodobno, trebalo bi doći i do promjene i u deportacijama migranata koji nemaju pravo boravka u zemljama EU. Do sada su za njihovo protjerivanje bile zadužene same zemlje, a sada bi tu nadležnost trebao preuzeti Bruxelles, odnosno Europska komisija.

Salvini prijeti blokadom

Matteo Salvini odmah je reagirao na takvu vijest navijestivši da će, ako Conteova vlada doista odluči otvoriti svoje luke, tada on okupiti svoje brojne pristaše i sam ih blokirati.

U pozadini je popuštanja Giuseppea Contea kad je riječ o migrantima očito nešto drugo – veća popustljivost Europske komisije na pitanjima talijanskog proračuna čime bi se olakšao pritisak na njegovu vladu.