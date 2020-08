Cipar 60. rođendan slavi u ozračju novih napetosti s Turskom

Cipar ovih dana slavi 60 godina svoje neovisnosti. Iako, teško se to sadašnje stanje može nazvati potpunom neovisnošću u podijeljenoj zemlji, a ni sadašnja politička situacija ne ulijeva previše sigurnosti. Kao što se može iščitati iz lokalnih i svjetskih medija, ciparsku neovisnost ovih dana slavi malo tko. Jer, kao da je riječ upravo o vremenu otprije 45 godina, opet Sredozemnim morem oko otoka kruže vojni brodovi. Kao što to najčešće biva, razlog je napetosti nafta. Jer u ciparskim vodama bila su otkrivena bogata nalazišta nafte i plina koja želi eksploatirati Turska, prije svega uz sjeverni dio otoka koji je 1974. proglasio svoju Tursku Republiku Sjeverni Cipar koju priznaje jedino Turska.

Sve je u nafti

– Jedino je rješenje u Sredozemlju dijalog, ne zanimaju nas nikakve avanture. Ako se vodimo zdravim razumom i postupamo razložno, tada možemo pronaći zajedničko rješenje kojim ćemo svi biti zadovoljni – rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Jasno je kako se grčkoj strani to nimalo ne dopada, a i glavne sile Europske unije poput Francuske ne žele stajati po strani. Pogotovo Francuska u cijeloj situaciji vidi priliku za pojačanje svoje prisutnosti u Sredozemlju jer otprije je u nesporazumima s Turskom oko situacije u Libiji, pri čemu Turci podupiru službenu vlast, a nekoliko zemalja, među kojima je i Francuska, snage generala Khalife Haftara. U području se već nalazi nosač helikoptera Tonnerre koji je usmjeren prema Bejrutu kako bi pomogao nakon razorne eksplozije 4. kolovoza. Fregata La Fayette uključena je u vježbe grčke mornarice, a dva su vojna mlažnjaka tipa Rafale na Cipru, gdje su uključeni u vježbe, a sada se premještaju na grčki otok Kretu.

“Odlučio sam privremeno ojačati francusku vojnu prisutnost u Sredozemlju, u suradnji s Grčkom i drugim europskim partnerima. Situacija u istočnom Sredozemlju zabrinjavajuća je. Jednostrane odluke Turske u vezi s istraživanjem nafte provociraju napetosti.

To mora prestati kako bi se omogućio smireni dijalog između zemalja koje su ili susjedi ili su dio NATO-a”, napisao je na svom Twitteru francuski predsjednik Emmanuel Macron. Turskog predsjednika Erdogana, međutim, teško će biti razuvjeriti. Kad se pogleda karta voda oko Cipra, odnosno preklapanje dijelova na koje i Turci i Grci polažu prava, vidi se da je riječ o potencijalno vrlo zapaljivom spoju.

Zainteresirana Europska unija

– Veliki je rizik nezgode s toliko mnogo vojnih entiteta u tako malom prostoru istočnog Mediterana – rekao je Kyriakos Mitsotakis, grčki premijer. Ozbiljne razmirice oko bogatih naftnih i plinskih polja nedaleko od Cipra intenzivirale su se u protekle dvije godine otkako je Turska odlučila nastaviti s istraživanjima unatoč protivljenju Grčke i službenog Cipra. U cijeloj je priči i Egipat koji s Ciprom ima dogovor oko mogućnosti istraživanja, no i neki njihov brod mogao bi proći kao onaj talijanske kompanije ENI koji je početkom 2018. godine blokirala turska mornarica te ga onemogućila da iskoristi prava iz svojeg ugovora s ciparskom vladom oko istraživanja i eksploatacija nalazišta. Iako je Europska unija najavila sankcije Turskoj ako ne prekine sa svojom politikom oko ciparskih nalazišta, do sada su one bile uglavnom simboličke naravi.

U svakom slučaju, Europska unija čini se vrlo zainteresirana za situaciju u tom dijelu Mediterana jer je najavljen i susret na vrhu lidera EU, na kojem bi glavna točka bila upravo napetost između Grčke i Turske.