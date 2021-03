Capak: Imamo dramatičan rast, malo je vjerojatno da će se mjere popuštati

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i porastu broja zaraženih.

– Moramo spomenuti klasične mjere, ako ih se držimo i ako se držimo što je propisao Nacionalni stožer, možemo smanjiti broj novooboljelih. Dakako, popuštanje koje smo uveli doprinosi povećanju broja oboljelih – kazao je u Dnevniku HRT-a Krunoslav Capak.

Kaže kako je teško reći radi li se o trećem valu ili "repu drugog", dodajući da to i nije toliko bitno.

– U svakom slučaju imamo porast broja novooboljelih, koji je nešto sporiji, ali je ipak dramatičan. Radi se ipak o velikom rastu, potrebno je to suzbiti ako je to moguće – ističe.

Odgovorio je i na pitanje jesmo li trebali naručiti više Pfizerova cjepiva.

– Mi u tom trenutku nismo mogli znati kako će to izgledati s isporukom AstraZenece, sada je lako o tome pričati. Mi smo razmišljali da li da uopće naručimo Pfizer jer smo imali naručene velike količine AstraZenece. Tada su do naš došle glasine da bi se moglo dogoditi da će se Pfizer prvi registrirati, pa smo naručili milijun osnovnih doza pa dodatne doze. Sada smo negdje na 3 milijuna naručenih doza Pfizera, dakle više nego AstraZenece. AstraZeneca je bilo najizglednije cjepivo koje se trebalo registrirati. Bio je zastoj u kliničkim ispitivanjima, ali nismo imali sumnji da bi se nešto moglo dogoditi – rekao je Capak.

Capak je komentirao i prethodne najave da ćemo do ljeta procijepiti 50% populacije. Do sada je s dvije doze cijepljeno tek 86 tisuća ljudi.

– Nije neizvedivo, ali teško da ćemo do toga doći. Osim ako se sada u ovoj fazi dok se intenzivno pregovara o akceleracijskim i dodatnim dozama Pfizera, ako se uspije dobiti veća količina, onda to još stignemo. Teško je reći koliko ćemo cijepiti ljudi do ljeta, to ovisi o količini isporučenog cjepiva. Ako ćemo imati dovoljno, moći ćemo cijepiti 50% – rekao je.

Što se tiče mjera od početka travnja, Capak kaže da pažljivo prate razvoj situacije.

– Naša je strategija bila da pažljivo pratimo situaciju iz dana u dan te da onda donosimo mjere. Malo je vjerojatno da će se mjere popuštati, nastojat ćemo zadržati razinu popuštanja koju imamo do sada, nadam se da će nam brojke pomoći u tome da ne idemo dalje – zaključuje.

