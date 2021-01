Čačić: 'Nije vrijeme za popuštanje mjera, izdržimo još malo'

Šef Reformista i varaždinski župan Radimir Čačić smatra da još nije vrijeme za popuštanje mjera.

- U Općoj bolnici Varaždin smo s 278 bolesnika na kisiku došli na njih 168. Sad Covid-bolesnike zadržavamo u rubnim bolnica kako bismo rasteretili centralnu bolnicu u Varaždinu. Izdržimo još malo. Tijekom veljače ćemo putem cijepljenja zaštititi najosjetljiviji dio populacije u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj, tako da smo sigurni da imamo svjetlo na kraju tunela – rekao je Čačić.

Podsjetio je da se Varaždinska županija spletom neželjenih okolnosti našla pod lupom hrvatske, čak i europske javnosti nakon što je dva tjedna bila najgora regija u Europi po broju novih slučajeva zaraze koronavirusa u tjedan dana na 100.000 stanovnika.

VIDEO Stožer: Mjere se produljuju do 31. siječnja.

- Ovog trenutka možemo doista s ponosom, ali i sa srećom reći da smo odgovorili na taj ogroman izazov. Naš Stožer je djelovao zajedno sa svim institucijama, snažno i kvalitetno. U jednom trenutku je preuzeo o odgovornost koju nitko drugi u Hrvatskoj tada nije želio preuzeti. Mogli smo zabiti glavu u pijesak i čekati da netko drugi donese odluke. Odredili smo ključni set mjera koji se primarno temeljio na zatvaranju ugostiteljstva, a za ovu županiju i za zemlju u cjelini je dobro što je naš smjer prihvatila cijela Hrvatska te ga do danas slijedi. Mjere nismo određivali slučajno i napamet, nego nakon ozbiljnih analiza i konzultacija, s uvidom u europske, pa i svjetske odluke koje su do tada bile donošene. Ponosni smo što smo cijeloj zemlji pokazali smjer, drago nam je da je to prepoznato i prihvaćeno – istaknuo je Čačić.